A Mandas il 14 marzo una serata di Cinema per il Sociale con “Dall’Est con Amore”

Il viaggio del cinema sociale continua con una nuova tappa a, dove il, alle ore, presso la, sarà proiettato il docufilm Dall’Est con Amore, diretto dae prodotto da Cittadini del Mondo ODV – Cinema per il Sociale, con il sostegno della

L’iniziativa fa parte della rassegna “Video Racconti per il Sociale e l’Inclusione – Gli incontri con il cinema per il sociale”, un progetto che porta il cinema come strumento di riflessione e dibattito su temi di integrazione e accoglienza.

Dall’Est con Amore racconta le storie di quattro donne provenienti dall’Europa dell’Est che hanno scelto la Sardegna come luogo in cui vivere, lavorare e costruire il proprio futuro. Attraverso le loro testimonianze, il docufilm affronta temi di inclusione, migrazione e radicamento culturale, offrendo uno sguardo profondo sulle dinamiche di accoglienza e integrazione.

L’evento si aprirà con i saluti istituzionali del Sindaco di Mandas, Umberto Oppus, a cui seguirà la proiezione del docufilm e un momento di confronto con il pubblico.

La serata rappresenta un’opportunità per il pubblico di confrontarsi con esperienze di vita reale e per comprendere il valore dell’inclusione attraverso il linguaggio cinematografico. Dall’Est con Amore ha già toccato numerose città in tutta Italia e all’estero, riscuotendo grande interesse e partecipazione.

L’evento è a ingresso libero e aperto a tutti coloro che vogliono vivere un’esperienza di condivisione e riflessione.

Inna Naletko, docente e volontaria di Cittadini del Mondo: “Questo film è nato dall’esigenza di raccontare storie di donne che, con coraggio e determinazione, hanno superato barriere culturali, sociali e, per qualcuna, anche architettoniche. Il loro vissuto ci insegna che una società inclusiva rappresenta un’opportunità di crescita per tutta la collettività.”

Grazie alla collaborazione con Comuni, biblioteche e associazioni, il film ha viaggiato in tutta Italia – da Roma a Milano, Bologna, Firenze, Palermo, Napoli, Padova, Cesena, Pordenone, Biella, Perugia, Genova, Bolzano, Vipiteno, Siena, Pisa, Trento, Verona. Merano e molte altre città – e ora anche all’estero: dopo la proiezione a Vienna lo scorso 28 febbraio, il 22 marzo sarà presentato a Berlino.

Il percorso di Cittadini del Mondo – Cinema per il Sociale continua: a metà aprile, a Cagliari, si terrà la première di Donne in Avanti, il sequel di Dall’Est con Amore, sempre con la regia di Karim Galici. A cinque anni di distanza, ritroveremo le protagoniste nel loro cammino tra luci e ombre, con nuove emozioni e sviluppi delle loro storie.

Il regista Karim Galici: “Sono felicemente stupito che Dall’Est con Amore continui a essere programmato e stia viaggiando non solo in Sardegna, ma anche in Italia e all’estero. Quando l’ho realizzato, sapevo che avrebbe parlato a tante persone, non solo donne, grazie ai suoi valori universali. Ma non avrei mai immaginato una distribuzione così ampia. Il film ha raggiunto tantissime realtà, dalle grandi città ai piccoli centri, in un’importante operazione di decentramento culturale. Ora, con la sottotitolazione in più lingue, sta girando anche all’estero.”