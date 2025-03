A Genova nel 2026 si terrà la mostra Van Dyck l’Europeo

Il viaggio di

un genio da Anversa a Genova a Londra



Beppe Costa, Genova nel Seicento una “città dei miracoli”



A Genova, dal 20 marzo al 19 luglio 2026, nelle sale dell’Appartamento

del Doge di Palazzo Ducale, si terrà la mostra “Van Dyck l’Europeo”. Il

viaggio di un genio da Anversa a Genova a Londra“. Una mostra di

rilevanza culturale internazionale, che si inserisce in un ambizioso

programma del Comune di Genova, volto a coinvolgere tutte le

istituzioni e i protagonisti dell’offerta culturale cittadina.

La mostra è prodotta da Comune di Genova e Palazzo Ducale Fondazione

per la Cultura e curata da due specialiste riconosciute della materia

a livello internazionale: la genovese Anna Orlando, membro del Tavolo

della Cultura del Comune di Genova e la belga Katlijne Van der

Stighelen dell’Università di Leuven.

In esposizione circa 40 dipinti di Van Dyck, insieme ad alcuni suoi

disegni, provenienti dai più importanti musei europei e da prestigiose

fondazioni e collezioni internazionali, oltre che da diversi musei

italiani. Le collezioni civiche genovesi avranno un ruolo rilevante,

sia presentando in questa occasione di una selezione di capolavori per

importanti confronti e suggestivi dialoghi con le opere europee, sia

con un percorso di valorizzazione degli altri dipinti di Van Dyck e

dei suoi contemporanei nordici che restano nelle sale di Palazzo Rosso

e Palazzo Bianco.

“Genova – sostiene il presidente di Palazzo Ducale Fondazione per la

Cultura, Beppe Costa – è stata nel Seicento non soltanto una potenza

economico-finanziaria internazionale ma anche una “piazza” culturale

dove si incrociarono i più grandi pittori dell’epoca, una “città dei

miracoli” per dirla con lo storico Fernand Braudel.

Visita la homepage di Sardegna Reporter!