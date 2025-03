A Forlì inaugura il 17 marzo “Rinascimento Capelli”

Da un progetto di Gianluca Tadonio arriva in Romagna il nuovo patch cutaneo per risolvere problemi di alopecia androgenetica o di calvizie provvisorie come conseguenza di terapie oncologiche

Lunedì 17 marzo, al civico 202 di viale Risorgimento a Forlì, apre “Rinascimento Capelli”, il nuovo progetto dedicato a tutti coloro che hanno problemi di alopecia androgenetica o di calvizie provvisorie come conseguenza di terapie oncologiche, ma anche per chi semplicemente intende ottenere un miglioramento estetico personale.

Si tratta di un infoltimento non chirurgico che prevede l’applicazione di una protesi capillare. Il patch cutaneo – realizzato con un calco “su misura” – viene applicato sulla cute con dei coesivi appositi e l’effetto finale, ottenuto con metodiche non invasive (effetto “cerotto”), é assolutamente naturale.

Il “plus” di questa tecnica innovativa, ideale per qualsiasi problema di diradamento, é la sua rapidità: il cliente viene al centro, si sottopone ad un’anamnesi gratuita attraverso un’indagine dettagliata con micro-telecamere e poi, dopo il test completo, viene creato un calco personalizzato e, a quel punto, a seconda delle necessità, si scelgono i perimetri della testa sui quali intervenire.

Viene realizzata la protesi ed entro 30 giorni il patch viene applicato con dei collanti medicali: a quel punto, lo “switch” é istantaneo e il cliente esce dal centro come se avesse ripristinato la problematica della perdita di capelli. E’ possibile creare un patch totale o parziale, a seconda delle aree diradate della cute.

La manutenzione della protesti é molto semplice e viene effettuata una o due volte al mese a seconda della struttura lipidica della cute e dello stile di vita di una persona. L’igienizzazione periodica, che dura poco meno di un’ora (come una seduta dal parrucchiere), avviene nella sede di “Rinascimento Capelli” e consiste nella rimozione dei collanti, nella rasatura della parte interessata e nella ri-applicazione, attraverso i coesivi, dello stesso impianto.

La durata della protesi dipende dalle abitudini quotidiane del cliente ma, se la parte del cranio non viene particolarmente “stressata”, la sua durata oscilla normalmente attorno ai 6 mesi circa.

Alla consolle del progetto c’é Gianluca Tadonio che, malgrado la giovane età (31 anni), é già un nome molto noto nel settore della bellezza personale. Gia titolare di un rinomato salone di parrucchieri a Forlì (Il “Tagliati X il Successo” di via Carlo Cignani 23), da quindici anni nel settore della tricologia avanzata, Gianluca ha deciso di scommettere, con passione e competenza, in questo nuovo progetto: “Abbiamo chiamato il nostro centro ‘Rinascimento capelli’ – spiega – perché una persona, grazie a noi, rinasce nella sua autostima ritrovando quella sicurezza estetica che, negli anni, aveva un po’ perso. Non sono parole di circostanza perché io sono stato il primo, avendo problemi di capelli, a sperimentare, su me stesso, questa nuova metodologia. Ed oggi posso dire di vivere la mia vita in modo migliore”.

“Il nostro patch cutaneo – prosegue Tadonio – é l’unico metodo non chirurgico per aggiungere capelli naturali alla propria testa. Non esiste in Italia un metodo personalizzato così affidabile e, soprattutto, con le nostre tempistiche ed i nostri costi. Il patch, che non ha alcuna controindicazione, segue standard di qualità di primissima fascia e il risultato, a differenza di altre tecniche tricologhe, viene garantito al 100%” (Info 348 9123929 – www.rinascimentocapelli.it).

