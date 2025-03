A Cagliari una conferenza sull’informazione nell’isola

Con una conferenza sul sistema dell’informazione nell’Isola, prende il via venerdì 7 marzo, alle 17.00, nella sala riunioni dell’Associazione Stampa Sarda, in via Barone Rossi 29 a Cagliari, una serie di appuntamenti programmatici (in presenza e online), organizzati dal GUS Sardegna, gruppo di specializzazione dell’FNSI dei giornalisti degli uffici stampa.

L’obiettivo degli incontri è offrire un supporto formativo agli operatori dell’informazione, con particolare riguardo ai giornalisti e alle giornaliste degli uffici stampa, attraverso la costruzione di una rete per l’apprendimento e la condivisione di nuove competenze.

L’incontro di venerdì 7 marzo (“Come si informano i sardi?”) è incentrato sull’evoluzione del sistema dei media nell’isola e sulle diverse modalità di accesso all’informazione.

Con Sergio Nuvoli, vice presidente nazionale del GUS – Gruppo Nazionale Giornalisti Uffici Stampa, sarà fatto il punto sullo stato dell’informazione in Sardegna anche alla luce degli esiti della ricerca 2024 dell’Almed dell’Università Cattolica di Milano su mandato del Corecom Sardegna 2019-2024. Conoscere il contesto nel quale si opera è il primo passo per costruire un percorso professionale e formativo adeguato.

Nel corso della serata sarà anche presentato il progetto coordinato da Giovanni Di Grezia sulla scrittura condivisa di un open book sull’intelligenza artificiale nel giornalismo e negli uffici stampa (link https://lnkd.in/egYcVJEx).

Sono previsti gli interventi di Sergio Nuvoli, vice presidente nazionale GUS, Luchino Corrias, presidente GUS Sardegna, e Giovanni Di Grezia, coordinatore del progetto “Open Book sull’IA nel giornalismo”.