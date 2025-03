A Cagliari un evento a favore della ricerca oncologica

Venerdì 21 marzo, a partire dalle ore 20.30, sarà possibile sostenere la ricerca oncologica grazie all’evento organizzato in favore del Comitato Sardegna della Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro ETS nei bellissimi locali dell’Enoteca Cagliaritana in Via Rovereto 8 a Cagliari.

L’evento, giunto alla 8° edizione, è pensato per essere un suggestivo incontro di gustosi piatti della cucina sarda sapientemente scelti dal Sig. Atzeni, titolare dell’Enoteca Cagliaritana.

AIRC INVESTE OLTRE 143 MILIONI DI EURO PER TRASFORMARE LA RICERCA SUL CANCRO IN CURE, SOSTENENDO IL LAVORO DI 6MILA RICERCATORI ATTIVI IN 102 ISTITUTI ITALIANI, 695 progetti di ricerca, 93 borse di studio, 15 programmi speciali: con questi numeri Fondazione AIRC è il primo polo privato di finanziamento della ricerca indipendente sul cancro in Italia e rilancia l’impegno per la crescita e la formazione dei giovani talenti della scienza oncologica.

IL RIGORE DELLA VALUTAZIONE DI PROGETTI E BORSE DI STUDIO

I fondi AIRC sono distribuiti in base ai principi e ai risultati del processo di peer review. Questo metodo, utilizzato dalle agenzie internazionali di finanziamento della ricerca, garantisce valutazioni dei progetti e delle candidature per borse di studio eque, esperte, indipendenti e per merito, nel rispetto delle regole sul conflitto di interessi. Per approfondimenti https://www.airc.it/fondazione/cosa-facciamo/come-sosteniamo-la-ricerca

PER OGNI EURO RACCOLTO L’85% È DESTINATO ALLA RICERCA

Per ogni euro ricevuto, Fondazione AIRC destina l’85% in ricerca, mentre il 15% è utilizzato coprire gli oneri specifici di realizzazione delle molteplici iniziative di raccolta fondi, creando così valore in modo sostenibile. (Fonte: Bilancio Sociale AIRC 2022).

Per la Sardegna sono stati deliberati 273.000 euro per il sostegno di 4 progetti di ricerca attivi presso l’Università degli Studi di Cagliari e L’università degli Studi di Sassari.

https://www.airc.it/ricercatori/i-nostri-ricercatori

Un risultato reso possibile anche grazie alle iniziative del Comitato Sardegna Fondazione AIRC, presieduto da Pietro Biggio, attivo dal 1991 che organizza e promuove ogni anno numerosi appuntamenti di raccolta fondi, in aggiunta alle campagne nazionali di AIRC. (*Dati aggiornati al 01 dicembre 2023).

La prenotazione è obbligatoria. Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi a: Antica Enoteca Cagliaritana 070655611 e/o alla Fondazione AIRC Comitato Sardegna 070/664172 – [email protected]