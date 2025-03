8 marzo – ”Essere è potere. Rompiamo le barriere, costruiamo il futuro”. Una giornata per la parità di genere

8 marzo – ”Essere è potere. Rompiamo le barriere, costruiamo il futuro”. Una giornata per la parità di genere

Sabato 8 marzo, alle 9, l’auditorium dell’Istituto Tecnico Lorenzo Mossa ospita l’evento di sensibilizzazione sulla parità di genere e il contrasto a ogni forma di discriminazione e violenza.

“Essere è Potere – Rompiamo le Barriere, Costruiamo il Futuro” è il titolo dell’iniziativa promossa dall’Assessorato ai Servizi sociali e pari opportunità del Comune di Oristano con la collaborazione del personale e degli alunni degli Istituti Othoca, Benedetto Croce, Don Deodato Meloni e Lorenzo Mossa e dei licei De Castro, Carlo Contini e Mariano IV.

La manifestazione coinvolgerà le classi delle scuole medie di secondo grado di tutti gli istituti cittadini e mira a trasformare i giovani in protagonisti attivi del cambiamento culturale, fornendo loro strumenti di consapevolezza e partecipazione. I giovani hanno un ruolo fondamentale in questo percorso educativo, rappresentando il contesto ideale per un confronto costruttivo e una formazione mirata. Il progetto, che nasce da uno studio di Antonella Casula in collaborazione con l’avvocato Giulia Leardi dello studio Lexellent di Milano, si propone come un’iniziativa che vuole coniugare competenze professionali e attenzione sociale, offrendo un approccio innovativo e concreto alla tematica della parità di genere.

“La parità di genere non è solo un principio, ma un impegno concreto per costruire una società più giusta e inclusiva – osserva il Sindaco Massimiliano Sanna -. Per questo abbiamo voluto creare un percorso formativo che coinvolgesse direttamente le nuove generazioni, rendendole parte di una riflessione collettiva e di un cambiamento reale”.

“Abbattere le barriere significa riconoscere e valorizzare le differenze, promuovendo un contesto in cui ciascuno possa esprimere il proprio potenziale senza ostacoli culturali o sociali – aggiunge l’Assessore ai Servizi sociali Carmen Murru -. Solo attraverso il dialogo e l’educazione possiamo costruire un futuro equo ed inclusivo per tutti a prescindere dal genere”.

Il programma della giornata prevede una serie di interventi su argomenti fondamentali, tra cui la discriminazione, il gender gap nelle STEM, il ruolo dei social media nella comunicazione e l’importanza dell’autostima per il contrasto al bullismo e cyberbullismo.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco Massimiliano Sanna e dell’Assessore Carmen Murru, interverrà la Consigliera di Parità della Provincia di Oristano Martina Dell’Oro. A seguire: Giulia Leardi, avvocato e partner dello Studio Legale Lexellent e coordinatrice dell’evento, guiderà un confronto interattivo con gli studenti per analizzare il concetto di discriminazione e il suo impatto; Marco Madeddu, Amministratore Delegato di IMCD Italia Spa, discuterà della leadership in azienda, del condizionamento economico e della necessità di inclusione femminile nelle discipline STEM; Danilo Contu, content creator, approfondirà il ruolo dei social media e il timore di esprimersi online, stimolando una riflessione tra i giovani partecipanti; Cristina Cannas, Vice Referente Regionale per le Marchee Gens Nova OdV, parlerà di autostima, bullismo, cyberbullismo e del ruolo dell’educazione genitoriale nella prevenzione.

L’evento si concluderà con la consegna della certificazione PdR 125:2022 alla società IMCD Italia Spa e degli attestati di partecipazione agli studenti da parte di Pierpaolo Arca, Direttore Generale AENOR Italia Srl.

Dai propri stand informativi, la Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri offriranno approfondimenti sui temi della sicurezza e della prevenzione della violenza di genere. Un percorso espositivo con le fotografie di Emanuela Fa accompagnerà il pubblico attraverso riflessioni visive sulla violenza.