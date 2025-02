Varicocele, progetto di prevenzione al Canopoleno

Il Convitto Nazionale Canopoleno, in collaborazione con il Professor Francesco Camoglio, direttore di Chirurgia Pediatrica e Neonatale dell’Università di Sassari, ha avviato un importante progetto di prevenzione dell’infertilità maschile volto a promuovere la salute e il benessere degli alunni (nella fascia di età 9 – 14 anni), attraverso attività di sensibilizzazione e prevenzione.

Il percorso di sensibilizzazione è relativo al problema del “VARICOCELE IDIOPATICO E L’INFERTLITA'” una patologia che può sfuggire ad una diagnosi precoce provocando, se non riconosciuta per tempo l’infertilità maschile. La diagnosi precoce, tuttavia, può curare questa patologia con un buon recupero funzionale e un buon livello di fertilità. Si tratta di un tema importante ed attuale: secondo i dati, la Sardegna nel 2023 ha raggiunto il record di denatalità (4,6 nati vivi ogni mille abitanti contro la media nazionale del 6,4). Oltre ad un tasso di fecondità pari a 0,91 figli per donna, che risulta essere il più basso nella nostra nazione.

“L’obiettivo del Canopoleno insieme alla Unità Operativa dell’Università di Sassari è quello di sensibilizzare i giovani adolescenti ed i loro genitori al problema, all’autodiagnosi, alla necessità di una visita andrologica al fine di identificare precocemente condizioni patologiche che si possono rilevare e prevenire le eventuali complicanze.” Ha evidenziato nel corso della presentazione nell’aula magna dell’istituto il rettore Stefano Manca.

Il progetto che è partito nei giorni scorsi con un incontro informativo con genitori ed alunni, proseguirà con una fase di indagine clinica: visita andrologica, direttamente a scuola, una di comunicazione dei risultati ai soli genitori e si chiuderà con la presa in carico dei soggetti positivi per il completamento diagnostico e cure presso le strutture dell’AOU di Sassari.