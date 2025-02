“Vai a cag…”, scintille in aula Candiani-Amato – Video

(Adnkronos) – Nonostante l'intesa bipartisan, con l'approvazione all'unanimità della legge per incentivare i 'viaggi nella memoria' nelle scuole, l'atmosfera alla Camera dei deputati si è accesa per uno scambio senza metafore tra i deputati Gaetano Amato (M5S) e Stefano Candiani (Lega). Tutto è iniziato quando nel suo intervento per annunciare il sì al provvedimento, Amato ha chiosato (tra gli applausi del gruppo M5S): "Il vicepremier Salvini, qualche giorno fa, si disse contento di avere abbracciato Netanyahu e di essersi fatto una foto con lui. Questo, fatto da Salvini, non ci meraviglia, si è fatto la foto anche con Lucci, capo della tifoseria milanese, indagato…". Immediata è arrivata la replica di Candiani: "Ma vai a cagare! Non si mescolano queste cose", mentre l'aula rumoreggiava. A questo punto, Amato ha ribattuto con decisione: "Stai zitto! O dimmelo fuori!". E' stato l'intervento del presidente di turno Giorgio Mulè a riportare il confronto in binari più istituzionali: "C'è stata una reazione da parte del collega Candiani, che adesso poi riascolteremo, segnaleremo eventualmente all'Ufficio di Presidenza. Se è andata sopra le righe, certamente interverremo, come sempre abbiamo fatto in quest'aula", ha assicurato Mulè. — [email protected] (Web Info)