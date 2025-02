Trump riceve Zelensky alla Casa Bianca: “Accordo su minerali molto equo, grande impegno per Usa”

(Adnkronos) – Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, è arrivato alla Casa Bianca, accolto all'ingresso dall'omologo statunitense, Donald Trump. Poi l'incontro allo Studio Ovale. Trump ha confermato che oggi sarà firmato l'accordo sui minerali con l'Ucraina. "Abbiamo un accordo molto equo – ha detto il presidente americano ai giornalisti – È un grande impegno da parte degli Stati Uniti". Zelensky si augura che "questo documento sia un passo avanti per l'Ucraina", e ha dichiarato ai giornalisti di voler discutere nell'incontro con il tycoon di ciò che gli Stati Uniti sono "pronti a fare". Il presidente americano non ha risparmiato una battutina al leader ucraino al suo arrivo alla Casa Bianca. "Oggi è tutto vestito elegante", ha detto Trump riferendosi a Zelensky, che – come accaduto spesso quando si trova all'estero – indossa una felpa nera con il tridente ucraino sul petto. Una battuta apparentemente molto apprezzata anche da Elon Musk, che non ha perso tempo per rilanciarla su X accompagnata dall'emoticon con la faccina che ride. Su X Zelensky ha riferito di aver incontrato una delegazione bipartisan del Senato degli Stati Uniti. "Le nostre discussioni si sono concentrate sulla continua assistenza militare all'Ucraina, sulle iniziative legislative pertinenti, sul mio incontro con il presidente Trump, sugli sforzi per raggiungere una pace giusta e duratura, sulla nostra visione per mettere fine alla guerra e sull'importanza di solide garanzie di sicurezza", ha scritto Zelensky. "Siamo orgogliosi di avere partner strategici e amici come gli Stati Uniti. Siamo grati per l'incrollabile sostegno bipartisan all'Ucraina durante tutti e tre gli anni di aggressione su vasta scala della Russia", ha aggiunto il leader ucraino. —internazionale/ [email protected] (Web Info)