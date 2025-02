Trump inventa la Gold Card, cittadinanza in vendita per 5 milioni

(Adnkronos) – Donald Trump annuncia l'introduzione della Gold Card per entrare negli Stati Uniti e offre di fatto la cittadinanza ai ricchi di tutto il mondo. Con circa 5 milioni di dollari, dice il presidente, "si apre la strada alla cittadinanza". Il 'comune mortale' che vuole diventare cittadino americano punta ad acquisire la green card già prevista. Trump, però, punta all'immigrazione 'di lusso' con la 'carta d'oro'. "Venderemo la Gold Card, metteremo un prezzo di circa 5 milioni di dollari. Sarà una strada per la cittadinanza. I ricchi verranno nel nostro paese acquistando questa card. Saranno ricchi, creeranno posti di lavoro e pagheranno tasse. Spenderanno tanti soldi", dice Trump. "Non è mai stata fatta una cosa del genere in questo paese, la metteremo a punto in un paio di settimane", aggiunge il presidente. "La Gold Card porterà qui persone di altissimo livello che saranno in grado di creare posti di lavoro. Penso che le grandi aziende pagheranno per comprare le Gold Card per figure professionali che escono dai college. Magari riusciremo a vendere un milione di queste card, sarebbero 5 trilioni di dollari" per il governo americano. "Abbiamo studiato tutto a livello di norme, è totalmente legale", aggiunge. A chi chiede se la Gold Card sarà a disposizione anche di oligarchi russi, risponde: "Perché no? Conosco alcuni oligarchi, sono persone gradevoli. Magari non sono più ricchi come prima, ma avranno ancora 5 milioni…". —internazionale/ [email protected] (Web Info)