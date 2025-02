Treni, guasto sulla Roma-Cassino: rallentamenti, ritardi e cancellazioni

(Adnkronos) – Nuovi disagi oggi, 25 febbraio, per chi viaggia in treno. Da questa mattina sulla linea Roma-Napoli via Cassino la circolazione è fortemente rallentata per un inconveniente tecnico alla linea a Colleferro. In un aggiornamento sul suo sito, Trenitalia fa sapere che è in corso l'intervento dei tecnici. I treni Intercity e Regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 120 minuti. — [email protected] (Web Info)