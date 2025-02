Torino, 12enne violentata in stazione: accusato 20enne

(Adnkronos) – Un ventenne accusato di violenza sessuale su una ragazzina di 12 anni, a luglio nei bagni della stazione di Porta nuova a Torino. A riportare la vicenda è il quotidiano 'La Stampa' che ricostruisce quei momenti. Due turisti olandesi aspettano fuori dai bagni dell'area ristorante e, sentendo dei gemiti, chiamano la polizia: gli agenti della Polfer bussano, non apre nessuno, ma dopo cinque minuti esce un ragazzo di vent'anni, dietro di lui la ragazzina di dodici. Secondo quanto riferisce 'La Stampa', la prima versione della ragazzina, che era stata sentita subito dopo il fatto all'ospedale Regina Margherita, aveva spinto gli inquirenti a indagare per atti sessuali con minorenne. Ma la situazione cambia tre settimane dopo quando, parlando con un'assistente sociale, la 12enne racconta di essere stata obbligata. Il quotidiano spiega anche che la mamma della ragazzina, proprio quel pomeriggio di luglio mentre cercava la figlia, ha scoperto sul cellulare della ragazza messaggi allusivi che l'hanno messa in allarme: la polizia adesso indaga su profili di uomini che l'avrebbero adescata. — [email protected] (Web Info)