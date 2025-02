Tertenia (Nu): controlli e perquisizioni dei carabinieri

Denunciate in stato di libertà nr. 3 persone; un giovane segnalato alla Prefettura.

Nella mattinata del 25 febbraio, i Carabinieri della Compagnia di Jerzu (NU), unitamente a personale del nucleo cinofili di Cagliari (CA), al termine di un’attività di polizia giudiziaria, hanno deferito in stato libertà un 26enne per detenzione ai fini di spaccio, poiché trovato in possesso di gr. 90 di sostanza stupefacente di tipo Marijuana, confezionata in un involucro in plastica; un 56enne per impossessamento illecito di beni culturali ed archeologici, presumibilmente di età nuragica; una 49enne per ricettazione ed illecita detenzione di segni distintivi delle Forze di Polizia. All’esito della medesima perquisizione, un 21enne è stato segnalato alla Prefettura poiché trovato in possesso di gr. 26,4 di sostanza stupefacente di tipo Marijuana, detenuta per uso personale. Il materiale, sottoposto a sequestro, è custodito presso gli uffici dei reparti della Compagnia di Jerzu (NU), a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

