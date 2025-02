Sestu – Nuove sfide per FdI. Argiolas nuovo coordinatore del “Circolo Tricolore”

SESTU – “Vogliamo lavorare sul territorio in modo da far avvicinare le persone, e soprattutto i giovani, alla politica attiva. Abbiamo pianificato una serie di convegni e simposi sulle tematiche principali della nostra cittadina per dare un valore aggiunto alla situazione politica”. Sono i capisaldi del nuovo corso di Fratelli d’Italia sintetizzati dalle parole del neo eletto coordinatore Marco Argiolas. Una candidatura che è stata votata all’unanimità dal “Circolo Tricolore” – nel quartier generale di via Cagliari – per proiettarsi ai prossimi appuntamenti politici, con uno sguardo già puntato inevitabilmente alle amministrative del 2026. Sfide decisive che attendono il partito della Meloni sin dai prossimi mesi: “Intendiamo intensificare – aggiunge Argiolas – gli incontri e gli scambi di idee e confronto con gli altri Circoli della Provincia e con le altre forze politiche che operano sul territorio, senza preclusioni ma naturalmente privilegiando quelle che condividono con noi visioni e ideali”. Il congresso – con la presenza del deputato Salvatore Sasso Deidda e dei consiglieri regionali di FdI – ha nominato anche il direttivo cittadino, che sarà composto da Maurizio Meloni, Roberta Argiolas, Roberta Musso e Roberta Recchia.Luciano Pirroni