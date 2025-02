Sassari punta sulla Carta Giovani Sardegna

Fare di Sassari una città a misura di giovani. La scommessa lanciata dall’amministrazione Mascia raccoglie nuove adesioni. Negozianti, centri commerciali naturali, raggruppamenti spontanei tra attività commerciali vicine tra loro e associazioni di categoria hanno sposato con entusiasmo l’idea di servirsi di ogni strumento disponibile per creare un rapporto privilegiato con le nuove generazioni. Il primo passo è il rilancio della Carta Giovani Sardegna, presentata nei giorni scorsi al Tavolo delle Attività produttive dall’assessore al Commercio, Lello Panu, nel corso di un incontro al quale hanno partecipato anche l’assessora alle Politiche giovanili, Nicoletta Puggioni, i responsabili dello Sportello Giovani e dello Spazio Giovani del Comune di Sassari, i referenti di Carta Giovani per la Sardegna e il consigliere comunale Stefano Ruiu.

Il coinvolgimento del sistema produttivo, e in particolare delle attività commerciali, è una condizione essenziale per il funzionamento del circuito. Con due obiettivi. «Al primo posto c’è la volontà di pensare, promuovere e realizzare offerte più adatte a ragazze e ragazzi, così da favorirne l’educazione a un consumo ragionato, guidato e consapevole di prodotti e servizi attraverso il ritorno allo shopping fisico a favore di quello digitale», come ha detto l’assessore Panu. «Va da sé che questo cambio di paradigma rappresenterebbe un vantaggio per il tessuto economico – ha aggiungo Panu – che troverebbe il modo di stabilire un contatto con nuove generazioni di clienti, rianimando le vie cittadine e favorendo l’apertura di attività più adeguate a questo target».

La Carta Giovani è una tessera personale, digitale e gratuita destinata a giovani tra i 14 e i 30 anni. Chi ha la tessera può accedere a una serie di servizi e opportunità in tutta Europa. Gestita dall’organizzazione no-profit Eurodesk Italy in accordo con l’Eyca – l’Associazione Europea delle Carte Giovani e il supporto della Regione Sardegna, nell’isola la Carta Giovani ha lo scopo di incentivare gli operatori commerciali, culturali, sportivi e sociali, sia privati che pubblici, a proporre agevolazioni per il pubblico giovane. Nell’isola, la popolazione di riferimento è di circa 240mila unità divise in tre fasce di età al fine di proporre azioni e interventi ancora più mirati: dai 14 ai 18 anni, dai 18 ai 25 anni e dai 26 ai 30 anni. Per chi la usa, la Carta Giovani rappresenta, oltre alla possibilità di accedere ad agevolazioni e offerte, un incentivo alla mobilità e la priorità di partecipare a iniziative promosse a livello locale nell’ambito del circuito creato dalle aziende e dagli enti aderenti. Per i commercianti, i liberi professionisti e le società che aderiscono al circuito, invece, la Carta Giovani rappresenta uno strumento per incrementare la propria visibilità e per promuoversi attraverso l’app Youth Card, i siti eyca.org e sardegna.cartagiovani.eu e i canali social della Carta Giovani Sardegna.

Per il Comune di Sassari la scelta di diventare un ente promotore rappresenta «la possibilità di inserirsi in un circuito più ampio di soggetti interessati a stabilire un rapporto stabile con le nuove generazioni, attivando un canale privilegiato con le ragazze e i ragazzi del nostro territorio e lavorando con loro per migliorare e incentivare l’accesso ai servizi e alle strutture comunali, ma collaborando anche alla costruzione di una città più orientata al futuro, e quindi a loro», come ha affermato l’assessora Puggioni.