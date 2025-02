Prima giornata di test a Norris, Leclerc 4° e Hamilton 13°

SAKHIR (BAHRAIN) (ITALPRESS) – Lando Norris davanti a tutti al termine della prima giornata di test preseason in Bahrain. Sul circuito di Sakhir il britannico della McLaren, sceso in pista in ritardo dopo qualche problema di assetto, ha stampato la miglior prestazione di giornata fermando il cronometro sul tempo di 1’30″430. Lontano Oscar Piastri, 17° a 1″654. “Siamo entusiasti di essere tornati in pista. Non c’è un chiaro favorito e mi aspetto almeno quattro team in grado di vincere delle gare. Le differenze tra le macchine di stanno assottigliando sempre di più”, il commento in mattinata del ceo McLaren Zak Brown. In seconda piazza c’è George Russell su Mercedes a 0″157. Max Verstappen è terzo a 0″244. L’olandese e pluri-iridato della RedBull, nonostante una monoposto piuttosto bloccata sull’anteriore, è riuscito a mettere insieme un buon tempo. In quarta posizione ecco Charles Leclerc (+0″448). Il monegasco della Ferrari ha trovato la miglior prestazione dopo pochi tentativi e si è poi concentrato sulla simulazione gara. Passo gara, sempre da prendere con le pinze non conoscendo i carichi di benzina, in cui la McLaren è sembrata più costante sia di Ferrari che di Red Bull. Molto incostante Russell. Entrambe le Williams in top ten. Carlos Sainz è quinto a 0″525, mentre Alexander Albon, terzo nella sessione mattutina, nono a 1″143. Ottima giornata per Andrea Kimi Antonelli. Il classe 2006 ha portato la sua Mercedes in prima posizione al mattino e ha trovato subito un buon feeling con la vettura portando a termine ben 78 giri. Il pilota italiano è sceso in settima piazza dopo la sessione pomeridiana. Liam Lawson è ottavo, con testacoda (senza conseguenze), all’esordio in Red Bull. Lewis Hamilton è 13° a 1″404. Il sette volte campione del mondo, alla sua prima stagione con la Rossa, ha chiuso al quinto posto nella sessione mattutina. Qualche correzione di troppo e un feeling con la monoposto da trovare per il britannico, che però è stato molto costante nella simulazione gara. Attardate sia le Aston Martin che le Haas. Fernando Alonso e Lance Stroll sono 15^ e 16^. Esteban Ocon e Oliver Bearman chiudono la classifica in 19^ e 20^ posizione. Esordi in Formula 1 per Isack Hadjar (Racing Bulls), 11°, e Gabriel Bortoleto (Kick Sauber), 12°.– Foto Ipa Agency –(ITALPRESS).