Polizia di Stato di Cagliari: nascondeva nel suo appartamento droga e armi. Arrestato un 20enne

È il bilancio dell’attività della Squadra Mobile di Cagliari che, nella giornata di ieri, ha tratto in arresto un italiano di 20 anni. Gli investigatori sospettavano da tempo che l’indagato, nel suo appartamento, detenesse droga pronta per essere immessa sul mercato. L’intuizione si è rivelata esatta. Infatti, dopo il classico servizio di appostamento, durante il quale gli agenti hanno notato un andirivieni sospetto e frequente di persone, sono entrati in azione. La perquisizione ha permesso di rinvenire 10 dosi di cocaina, 50 grammi hashish e una somma di denaro contante, pari a 570 euro, ma soprattutto una pistola cal. 7.65 avente matricola abrasa, completa di munizionamento.

Al termine degli accertamenti l’uomo è stato arrestato perché gravemente indiziato dell’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, di detenzione di arma clandestina e ricettazione.

Attualmente è ristretto presso la Casa Circondariale di Uta, in attesa del giudizio di convalida.