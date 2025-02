Nuova stagione di Capitani Coraggiosi

Prosegue a gonfie vele la navigazione di Capitani Coraggiosi, la stagione che il Cada Die Teatro dedica da quasi trent’anni ai bambini e alle loro famiglie, con la direzione artistica di Tatiana Floris e Silvestro Ziccardi. E domenica 2 marzo, al Teatro Comunale Si ‘e Boi di Selargius, sarà gran festa di Carnevale in Maschera, dalle 16, fra giochi, maschere, zeppolata, musica e teatro. Poi, insieme a Come un Luna Park, laboratorio a cura dei Cemea – una piazza allestita con tante postazioni di gioco: giochi di abilità in legno realizzati artigianalmente per tutte le età – tornerà il laboratorio di Ballo sardo tenuto dall’associazione Fedora Putzu, questa volta con il gruppo Cuncordia a Launeddas. Non mancheranno di certo gli appuntamenti fissi della rassegna: Giochiamo con trasporto, degli Amici della bicicletta, la possibilità per i più piccoli di cimentarsi con le bici a spinta, per imparare a mantenersi in equilibrio; La creatività in te, uno spazio creativo curato da Anna Vittoria Cortese: i più piccoli, giocando a fare arte, saranno impegnati nella creazione di maschere personalizzate, per un travestimento unico e originale; il momento della Merenda a Teatro.

Degna conclusione della festa carnascialesca sarà l’allegria di FILASTROCCHE’N’ROLL, sul palco del Si ‘e Boi alle 17.30, con Renzo Cugis, Gianfranco Liori & L’Armeria dei Pirati (chitarre: Samuele Dessì, basso: Andrea Lai, violino: Diego Deimaxana, batteria: Mario Marino). Cugis e Liori sono due capitani poco coraggiosi e quando devono salire sui palchi dei teatri grandi chiamano a raccolta un gruppo di amici fidati, l’Armeria dei Pirati. E allora tutti a bordo per canzoni nuove di zecca e vecchi classici di questo strampalato vascello che si chiama Filastrocche’n’roll. Divertimento assicurato.

ALTRE ATTIVITA‘

E’ visitabile la Mostra sui diritti dei bambini all’arte e alla cultura. Diciotto princìpi per affermare il diritto delle bambine e dei bambini di ogni parte del mondo all’arte e alla cultura. È il contenuto della Carta che nasce a Bologna da un’idea della compagnia Baracca Testoni Ragazzi, per diffondere la conoscenza dei diritti dei bambini e delle bambine, in un momento in cui il mondo della cultura e dell’espressione artistica vive uno stato di forte difficoltà. Il progetto è stato patrocinato e premiato dalle più alte istituzioni italiane ed europee.

Inoltre, ad arricchire le attività della rassegna anche Colora il tuo spettacolo: le bambine e i bambini potranno fare tanti disegni che verranno esposti, in chiusura, in una mostra. Si potranno vincere biglietti e abbonamenti per la prossima edizione di Capitani Coraggiosi.

La stagione teatrale per ragazzi Capitani Coraggiosi è organizzata da Cada Die Teatro con il sostegno del MiC (Ministero della Cultura), della Regione Sardegna (Assessorato alla Cultura), del Comune di Selargius, della Città Metropolitana di Cagliari, del Comune di Cagliari.

La rassegna si avvale per la prima volta della partnership con l’ARST con il progetto “Capitani coraggiosi. Prossima fermata: Teatro”, per rendere il teatro più accessibile e favorire la mobilità sostenibile.

