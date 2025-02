Motomondiale, Gp Thailandia: orario e dove vederlo in tv

(Adnkronos) – Il momento è arrivato. Dopo mesi di attesa, torna la MotoGp. Nel weekend di domenica 2 marzo, riparte il Motomondiale con il primo Gp in Thailandia, sul circuito di Buriram. Solito programma: oggi, venerdì 28 febbraio, ci saranno le prove libere. Sabato mattina sarà invece la volta delle qualifiche con Q1 e Q2, mentre nel pomeriggio toccherà alla sprint race. Domenica, spazio alla gara e alla battaglia in pista. Orari non convenzionali per il Gp di Thailandia, causa fuso. Ecco la programmazione del weekend, con prove e gara visibili su Sky, NOW e Tv8:Venerdì 28 febbraio4:45 – 5:30 FP1 MotoGp (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)9 – 10 Pre-Qualifiche MotoGp (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)Sabato 1 marzo04:10 – 04:40 FP3 MotoGp (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)04:50 – 05:30 Qualifiche MotoGp (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in chiaro su Tv8)9 Sprint Race MotoGp (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in chiaro su Tv8)Domenica 2 marzo04:40 – 04:50 Warm Up MotoGp (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)9 Gara MotoGp (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in differita in chiaro su Tv8, alle 14:05) — [email protected] (Web Info)