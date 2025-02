Martedì grasso al Museo – “Carnevale all’Antiquarium” – Museo Archeologico Antiquarium Turritano- Porto Torres

Una giornata ricca di contenuti culturali e di festeggiamenti per un Carnevale originale da trascorrere al Museo. Per martedì grasso, il 4 marzo 2025, alle 10.00, la Direzione regionale Musei Nazionali Sardegna e il Museo Archeologico Nazionale “Antiquarium Turritano, organizzano un evento dal titolo:

“Carnevale all’Antiquarium”.

L’Antiquarium apre le porte ai bambini con l’obiettivo di offrire una proposta ludica per far conoscere luoghi e storie attraverso il divertimento e il gioco. Una giornata di festa per far avvicinare i più piccoli al museo.

L’invito a vestirsi in maschera è rivolto ai bambini, di età compresa tra i 6 e i 12 anni, ed ai loro genitori.

Il programma prevede una visita guidata nell’area archeologica e all’interno del museo, con una sorpresa finale che coinvolgerà tutti: bambini e adulti, potranno cimentarsi nell’indossare la toga romana e tornare indietro nel tempo per rivivere la storia.

Un’esperienza davvero coinvolgente che resterà scolpita in un ricordo fotografico dell’evento.

Per partecipare all’iniziativa è obbligatoria la prenotazione telefonica da effettuare al N. +39 3386572476

L’ingresso per l’evento è gratuito.

Per ulteriori informazioni:

https://musei.sardegna.beniculturali.it/ https://www.facebook.com/DirezioneregionaleMuseiSardegna

https://www.instagram.com/direzionemuseisardegna/