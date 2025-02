La Sardegna negli appuntamenti d’arte internazionali: 10 artisti sardi a Madrid per arco 2025 con Casa Falconieri

alla ribalta internazionalead Arco Madrid, la fiera internazionale d’arte contemporanea spagnola che accoglie oltre 200 galleristi e più di 80 editori nella prestigiosa sezione Artslibris, grazie ache in questa sezione porta i. I dettagli della trasferta a Madrid sarà illustrata, al, nell’ex torre dell’acqua gestito dal centro di ricerca. Durante la serata, alla presenza degli artisti coinvolti, verranno firmate tutte le copie delle “” in partenza per la capitale spagnola.

Introdotti dalla giornalista Manuela Vacca, saranno presenti il direttore scientifico del museo Dario Piludu, il sindaco di Dolianova Ivan Piras con l’assessore alla Cultura Francesco Fenu, la presidente di Casa Falconieri Gabriella Locci con gli altri artisti Silvia Ciccu, Giampaolo Mameli, Daniela Manca, Francesca Manca, Sabrina Oppo, Anna Saba, Josephine Sassu, Giovanna Secchi e Federico Soro.

Inoltre partecipano, per la Fondazione e Archivio Maria Lai, la presidente Maria Sofia Pisu e la direttrice Eva Maria Borzoni (a Madrid viene esposto anche un libro della celebre artista di Ulassai), i fotografi Salvatore Ligios, Marco Ceraglia, Gloria Musa, Sandra Angioni. E ancora gli storici dell’arte Ivo Serafino Fenu, Alessandra Menesini e Maria Dolores Picciau, gli architetti Carlo Atzeni e Silvia Mocci, le allieve del Liceo Artistico di Oristano Giulia Dessì Lai, Francesca Congiu, Alessandra Manca, Angelica Meloni, Martina Mirai e Martina Nonnis accanto ai giovani allievi degli Istituti Comprensivi di Dolianova e di Pirri del progetto Iscola e alla studentessa dell’Accademia di Belle Arti di Sassari Alice Patteri.

“Essere in Spagna è un’occasione imperdibile per illuminare sotto riflettori internazionali la Sardegna con la sua cultura e i suoi artisti – afferma Gabriella Locci, che sottolinea come il confronto fuori i confini regionali e nazionali sia da sempre cifra stilistica del centro di ricerca: “Essere selezionati per la terza volta ad Arco Madrid è un grande motivo di orgoglio per il nostro operato. Allo stesso tempo abbiamo modo di affrontare il tema della conservazione, della diffusione dell’arte della Sardegna, degli artisti giovani e conclamati, per creare operazioni di rilevante prestigio internazionale”.

Dario Piludu, altra anima del centro di ricerca isolano, spiega che il discorso artistico e scientifico proseguirà in Sardegna secondo un’ottica di crescita e partecipazione: “I libri saranno presentati per la prima volta a Madrid, successivamente al museo Dart, che dal 2022 sta dando al Parteolla una grossa opportunità culturale con la presenza di opere e l’arrivo di grandi nomi del nostro contemporaneo quali Giovanni Battista Piranesi, Pavlo Makov, Salvador Dalì, Ana de Matos, Eduardo Arroyo, Jaume Plensa, Eduardo Chillida, Rosanna Rossi, Mario Delitala e incisori storici come Francisco Goya”.

APPROFONDIMENTI: L’INAUGURAZIONE CON IL RE DI SPAGNA.

Casa Falconieri, da decenni impegnata a promuovere lo sviluppo delle Arti in Sardegna e all’estero, è presente ad Arco, tra le uniche tre le istituzione italiane selezionata nella sezione “Art Libris 2025”. La prestigiosa manifestazione, giunta al 44mo edizione, vede l’Amazzonia come progetto centrale. Il grande appuntamento madrileno viene inaugurato mercoledì 5 marzo, alle 18, ai reali di Spagna e prosegue sino al 9 marzo. L’evento sarà l’epicentro della comunità artistica internazionale, uno spazio unico per lo scambio di idee su temi chiave dell’arte contemporanea.

LA SARDEGNA E IL PROGETTO. L’isola trova i suoi spazi nel Recinto Ferial Campo de las Naciones a Madrid (padiglioni 7 e 9), dove verranno esposti i libri di artista, realizzati in edizione limitata, di Gabriella Locci, Josephine Sassu, Francesca Manca, Daniela Manca, Federico Soro, Giovanna Secchi, Sabrina Oppo, Gloria Musa, Salvatore Ligios, Carlo Atzeni, Silvia Mocci, Silvia Ciccu, Marco Ceraglia, Irma Edlund, Giampaolo Mameli, Anna Saba, Alessandra Angioni, le giovanissime Alice Patteri, Giulia Dessì Lai, Francesca Congiu, Alessandra Manca, Angelica Meloni, Martina Mirai, Martina Nonnis. Casa Falconieri – che si muove nel territorio creativo dei libri d’artista, anche con la presenza continuativa al Salone del Libro di Torino con la Regione Sardegna – ha infatti deciso, con una scelta premiata dagli organizzatori, differenti specializzazioni (fotografia, arti dell’incisione, tecniche miste di pittura, architettura e ceramica) e curato il lavoro editoriale per la kermesse spagnola con la serie di Libri d’artista “Terra di Maree”, “Vento di Mare”, “Nur-Babele”, “Sirene di Mare” della collana “Arte come progetto”. I testi nei libri d’artista sono a cura degli storici dell’arte Rosa Spanu, Ivo Serafino Fenu, Maria Dolores Picciau e Alessandra Menesini.

APPUNTAMENTI SUL LIBRO D’ARTISTA. Oltre che incontrare i professionisti del settore e i collezionisti nei padiglioni, Casa Falconieri è impegnata in uno dei forum l’8 marzo alle 16. Nello “Speaker’s Corner si terrà la conferenza intitolata “Attualità del Libro d’artista. In Sardegna, da Maria Lai a Gabriella Locci“. Intervengono, accanto alla presidente del centro di ricerca, Dario Piludu per il Dart, Maria Sofia Pisu (presidente Archivio e Fondazione Maria Lai), Jorge Garcia Gomez-Tejedor (direttore del dipartimento di Restauro del Reina Sofía ) e Mayte Ortega Gallego (responsabile, sempre per il museo Reina Sofia, per i progetti del dipartimento di Restauro). Fondamentale per condividere idee sul futuro dell’editoria d’arte, la sezione del Forum ospita presentazioni e dialoghi con artisti, editori ed esperti nel campo.

L’INVITO AL MUSEO REINA SOFIA. ll centro di ricerca è inoltre presente al museo nazionale Reina Sofia per la 26esima Giornata di Conservazione dell’Arte per la presentazione del volume sulle relazioni (inclusa quella di Gabriella Locci) dello scorso anno, quando fu l’unica istituzione italiana tra centinaia di partecipanti internazionali invitata tra i relatori. Si inizia lunedì 3 marzo alle 9,45, alla presenza del direttore del museo Manuel Segade, di Jorge García Gómez-Tejedor (al vertice del Dipartimento di conservazione e restauro del museo), di Mayte Ortega (coordinatrice della Jornada de Conservación de Arte Contemporáneo) e di Leyre Bozal (conservatrice delle collezioni culturali della Fondazione Mapfre).

LA MANIFESTAZIONE. ARCOmadrid è, dalla sua creazione, una delle principali piattaforme del mercato dell’arte contemporanea. Nel 2025 celebra la sua 44a edizione con l’Amazzonia come progetto centrale. Il programma curato da Denilson Baniwa e María Wills in collaborazione con l’Istituto di Studi Postnaturali, “Wametise: ideas for an Amazofuturism” rifletterà su nuove modalità di creazione che rappresentano esistenze ibride tra corpi umani, vegetali, fisici e metafisici. L’Arte Latinoamericana, curata da José Esparza Chong Cuy, continuerà a rafforzare il legame storico tra ARCOmadrid e l’arte latinoamericana. In primo piano temi come il collezionismo, le gallerie, il ruolo delle donne nell’arte, le riflessioni del team curatoriale, degli artisti e dei pensatori che circondano il programma.

Per altre notizie clicca qui