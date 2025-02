Il bilancio della scuderia Porto Cervo Racing al Rally dei Due Castelli in Croazia

Gli equipaggi del Team Gianni Coda-Mauro Atzei e Sandro Locci-Sergio Deiana (entrambi su Peugeot 208 Rally4) erano presenti al 7° Rallyday Two Castles per promuovere la Sardegna e il 13° Rally Terra Sarda. Mercoledì 26 febbraio, a Roma, l’equipaggio formato da Mattia Ricciu e Giovanni Maria Mazzone, saranno presenti alla cerimonia di presentazione dell’ACI Team Italia in vista della stagione rally 2025 CIAR Junior. Infine, dal 7 all’11 marzo, il Team sarà in Svezia con il pilota Giorgio Mela che prenderà parte alla Stig Blomqvist Ice Driving.

Trasferta internazionale positiva per la scuderia Porto Cervo Racing. Il Team, presieduto da Mauro Atzei che ha partecipato come co-pilota al Rally dei Due Castelli in Croazia, segnando un importante ritorno alle competizioni estere dopo due anni dall’ultima gara in Spagna. Questa partecipazione ha rafforzato la presenza del Team sulla scena internazionale e offerto una preziosa opportunità per promuovere il prossimo “Rally Terra Sarda”, in programma il 18 e 19 ottobre 2025, che farà parte delle prestigiose serie europee (TER Tour European Rally – TER Historic) e mondiale del TER Series (the World Series of TER).

La trasferta ha rappresentato un’occasione per valorizzare le bellezze e i valori del territorio della Sardegna, favorendo scambi di conoscenza e gemellaggi sportivi con i Comuni coinvolti e con gli organizzatori e piloti presenti, molti dei quali parteciperanno anche al Rally Terra Sarda. La delegazione del Team ha apprezzato l’organizzazione degli eventi in Croazia e la bellezza naturale e culturale del luogo, confrontandosi sportivamente con alcuni dei più noti piloti del circuito.

L’equipaggio formato da Gianni Coda e Mauro Atzei (Peugeot 208 Rally4) ha portato a termine la gara, mentre Sandro Locci e Sergio Deiana (Peugeot 208 Rally4) sono stati costretti al ritiro.

Il presidente del Team, Mauro Atzei, nel commento post-gara, ha esaltato l’importanza di questi eventi: “Questa trasferta è stata un grande successo per la promozione del nostro rally e una magnifica opportunità di valorizzare il nostro territorio. Abbiamo portato i nostri valori, realizzato scambi di conoscenza e gemellaggi sportivi con enti locali e colleghi piloti, consolidando ulteriormente il nostro legame con la comunità rallistica internazionale”.

Con questo rinnovato slancio, il Porto Cervo Racing Team si prepara ora per il grande appuntamento di ottobre, puntando a lasciare un’impronta indelebile nella serie TER con il Rally Terra Sarda 2025, un evento che promette di essere un crocevia di cultura, sport e spettacolo, riflettendo l’essenza stessa della passione automobilistica sarda.

Presentazione ACI Team Italia CIAR Junior per Mattia Ricciu e Giovanni Maria Mazzone. Mercoledì 26 febbraio, a Roma, l’equipaggio Porto Cervo Racing formato da Mattia Ricciu e Giovanni Maria Mazzone sarà presente alla cerimonia di presentazione dell’ACI Team Italia in vista della stagione rally 2025 CIAR Junior.

Il Team Porto Cervo Racing in Svezia con il pilota Giorgio Mela. Dal 7 all’11 marzo, il pilota della scuderia Porto Cervo Racing Giorgio Mela parteciperà per la terza volta alla Stig Blomqvist Ice Driving. Per Mela, sarà una full immersion di tre giorni al volante di un’Audi Quattro S1.

Porto Cervo Racing Team: web e social. Nel sito internet della Scuderia Porto Cervo Racing https://www.portocervoracing.it/web/ – che integra la comunicazione offerta attraverso le pagine Social (Facebook, Instagram, Twitter e Youtube) – è possibile trovare tutte le notizie relative alle attività del Team, con la sezione, tra le altre, creata per i suoi piloti e co-piloti. Inoltre, è presente un “sito nel sito” interamente dedicato al “Rally Terra Sarda” e al “Rally Terra Sarda Storico”, in programma il 18 e 19 ottobre 2025, organizzati dalla Porto Cervo Racing.

Per altre notizie clicca qui