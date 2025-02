Il 27 febbraio le prove tecniche per la linea 7 che ritorna a Castello

Il Comune di Cagliari e CTM annunciano che giovedì 27 febbraio ci sarà la prova generale della linea 7 che sarà nuovamente in servizio nel quartiere di Castello, riprendendo il transito lungo via Lamarmora. Questa decisione rappresenta un passo significativo verso il miglioramento della mobilità urbana e risponde alle richieste dei residenti, dei turisti e dei numerosi frequentatori della zona storica della città.

Oltre al ritorno a Castello, il percorso subirà una piccola modifica: il tragitto attraverserà piazza San Giacomo al posto di via Piccioni. Questa variazione si è resa necessaria per migliorare la viabilità e la sicurezza del servizio, evitando le criticità che in passato hanno reso difficoltoso il transito degli autobus nelle strette vie del quartiere.

L’Assessore alla Mobilità, Yuri Marcialis, ha espresso grande soddisfazione per il risultato raggiunto: “Siamo veramente soddisfatti di restituire la linea 7 a Castello, nel rispetto dell’impegno assunto dal Sindaco Massimo Zedda. Inoltre, lo facciamo con mezzi completamente elettrici, garantendo così un servizio sostenibile e attento all’ambiente. La piccola variazione del percorso su piazza San Giacomo è stata una scelta necessaria per via dei mezzi elettrici del CTM e la piazza San Giacomo sarà a traffico limitato ed esclusivo per gli autobus elettrici e per le vetture dei residenti, così come già avviene in altre vie, come ad esempio Via San Domenico”.

Un elemento chiave per il ritorno della linea a Castello è stato il lavoro svolto dagli uffici del Comune di Cagliari, che hanno operato per la rimozione dell’impalcatura della scuola che impediva il passaggio dei mezzi pubblici. Grazie a questo intervento, è stato possibile ripristinare la viabilità adeguata e consentire il transito degli autobus nel quartiere.

CTM conferma il proprio impegno nella transizione ecologica del trasporto pubblico, sottolineando l’importanza di un servizio che sia sempre più sostenibile ed efficiente. La linea 7, ora completamente elettrica, rappresenta un ulteriore passo avanti nella strategia aziendale volta alla riduzione delle emissioni e al miglioramento della qualità del trasporto cittadino.

Il percorso sarà effettuato da mezzi elettrici Rampini da 6 metri.

La linea è attiva tutti i giorni, con frequenza 30 minuti. Prima corsa ore 6.00, ultima corsa 21.10.

Percorso e fermate:

Yenne (fronte Azuni)

Santa Margherita (parcheggi)

Ospedale (clinica Macciotta)

Porcell (angolo dei Genovesi)

Indipendenza (Torre San Pancrazio)

Lamarmora (fronte Cattedrale)

Lamarmora (angolo Bastione Santa Caterina)

Università (porta dei Leoni)

Mazzini (fronte civico 3)

Regina Elena (fronte Bastione)

San Giovanni (civico 83)

San Giovanni (civico 209)

San Giovanni (civico 361)

San Rocco

San Giacomo (civico 130)

San Giacomo (civico 48)

Sulis (civico 71)

Regina Margherita (Hotel)

Roma (fronte Molo Dogana)

Matteotti (fronte Stazione FS)

Carlo Felice (Rinascente)

Yenne (fronte Azuni)

Visita la homepage di Sardegna Reporter!