Giovedì 27 febbraio prima giornata del Carnevale Sangavinese

Giovedì 27 febbraio si svolgerà la prima giornata in programma nel ricco cartellone d’iniziative della 39ma edizione del Carnevale Storico Sangavinese.

L’evento promosso dal comune di San Gavino Monreale, sostenuto dall’assessorato del Turismo della Regione Sardegna, organizzato dalla società Atlas Srl con la collaborazione delle associazioni sangavinesi, è una delle manifestazioni più attese della comunità locale, e viene ufficialmente inaugurata con una giornata speciale dedicata ai bambini e alle famiglie. Giovedì Grasso sarà un’occasione per celebrare la tradizione, la musica e il divertimento in un’atmosfera di festa e allegria, una sorta di antipasto per la grande festa di domenica 2 marzo.

Il Carnevale dei Bambini prenderà il via alle ore 10.00 in Piazza Santa Teresa con la tradizionale sfilata dei bambini in maschera, che vedrà protagonisti i piccoli studenti delle scuole locali accompagnati dal simbolo del Carnevale Sangavinese, “Su Baballotti”. Il corteo, animato da musica, balli e spettacoli itineranti, percorrerà via Roma fino a Piazza della Resistenza.

All’arrivo della sfilata in Piazza Resistenza, previsto per le ore 11.30 avrà inizio una grande festa per tutti i partecipanti con spettacoli di animazione e intrattenimento. Per l’occasione, la Pro Loco di San Gavino Monreale offrirà gratuitamente fatti fritti e caramelle ai bambini presenti.

I festeggiamenti per la prima giornata del Carnevale Sangavinese proseguiranno poi nel pomeriggio con una serata di festa per grandi e piccini.

L’evento si svolgerà in Via Roma, con un ricco programma che include musica e intrattenimento, una gustosa Zeppolata e una coinvolgente sfilata in maschera. L’iniziativa è organizzata con la collaborazione dell’associazione La Maschera, dell’Oratorio Interparrocchiale di San Gavino Monreale e dell’Associazione Delfino ODV.

I prossimi appuntamenti del Carnevale Storico Sangavinese

I prossimi appuntamenti in calendario per la 39ma edizione del Carnevale Storico Sangavinese sono quelli con la Grande Sfilata di Domenica 2 Marzo che vedrà la partecipazione di ben 26 carri allegorici e di 12 gruppi a piedi e maschere singole per un totale di quasi 6000 figuranti. La partenza della Grande sfilata è prevista per le ore 16:00. I carri e le maschere percorreranno via Maria Carta, via Porrino, via Roma e via Villacidro. Al termine della sfilata i festeggiamenti proseguiranno fino a tarda notte nell’area PIP con il Gran Finale dove sin svolgeranno le premiazioni, il rogo de Su Baballotti, un Festa della Birra con la partecipazione delle attività del CCN e un coinvolgente DJ Set.

Martedì 4 marzo invece si svolgeranno gli ultimi eventi in calendario a san Gavino per il Carnevale 2025. Alle ore 16.00 in Piazza della Resistenza si terrà la tradizionale Pentolaccia, organizzata in collaborazione con la Pro Loco, con gonfiabili, animazione, giochi senza frontiere, trucca bimbi, baby dance, sculture di palloncini e la presenza speciale delle mascotte di Minnie e Topolino. I bambini potranno partecipare a una passerella con la premiazione della mascherina più bella, mentre il pubblico potrà gustare gratuitamente zucchero filato, popcorn, cioccolata calda e vin Brulé.