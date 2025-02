“Gaude et Cantare”, il concerto di Carnevale a Sassari

l’e lasaranno protagonisti della, concerto in maschera organizzato dall’Associazione Nova Euphonia. L’evento, ideato come occasione di valorizzazione dei luoghi della socialità generativa e della cultura della città, è inserito nel calendario delle iniziative del Carnevale patrocinate dall’Amministrazione comunale per il Carnevale 2025.Gli organizzatori ringraziano particolarmente il parroco di Nostra Signora del Latte Dolce, padre Fabrizio Di Loreto, che ha permesso la realizzazione dell’evento, e i responsabili dell’Oratorio dei Salesiani, guidati da don Mirko Rosso.Il pubblico sassarese potrà festeggiare in musica il weekend di Carnevale, insieme a coristi, solisti e strumentisti diretti dal maestro Vincenzo Cossu. Saranno eseguite musiche da film, world music e vocal pop. Ingresso libero.