“Esplora Las Plassas”: scopri il patrimonio culturale ogni prima domenica del mese, da marzo a giugno!

Las Plassas apre le porte alla scoperta del suo straordinario patrimonio culturale con l’iniziativa, un progetto promosso dallae dal. L’evento offre un’opportunità unica per immergersi nella storia del paese e nei suoi luoghi simbolo, con un calendario di appuntamenti mensili che si terranno ogni prima domenica del mese, nelle seguenti date:

Durante queste giornate, il Museo Muda diventerà il punto di riferimento per le visite guidate, che si svolgeranno in due turni, alle ore 11:00 e 16:00. I partecipanti avranno la possibilità di intraprendere un percorso affascinante che li condurrà attraverso le ricchezze storiche e artistiche di Las Plassas. Il tour prevede la visita al Museo Muda, con un focus sulla mostra “Ma che bel Castello”, per poi proseguire con la scoperta della chiesa di Santa Maria, che custodisce un suggestivo pozzo nuragico, e della chiesa di San Sebastiano.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di valorizzazione dei cammini storici e delle vie di comunicazione, ponendo l’accento sull’importanza degli scambi culturali che, nel corso dei secoli, hanno contribuito alla formazione dell’identità del territorio. Un’occasione preziosa per cittadini e visitatori per riscoprire il passato, approfondire la conoscenza delle radici locali e riflettere sul valore della memoria storica.

Esplora Las Plassas non è solo un viaggio attraverso i monumenti e le testimonianze storiche, ma un’opportunità per rafforzare il legame con la comunità e inserirsi in una rete di valorizzazione del patrimonio artistico e culturale a livello europeo. L’iniziativa vuole sottolineare l’importanza di tramandare questi tesori alle future generazioni, mantenendo viva la consapevolezza della nostra eredità.

La partecipazione alle visite guidate prevede un costo di €8,00. Un’esperienza imperdibile per chi desidera esplorare le meraviglie di Las Plassas e immergersi nella sua storia millenaria.

Per info e prenotazioni: [email protected]– tel. 0700933846 – 3331760216

Michele Vacca