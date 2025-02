Duemila scout alla Giornata del Pensiero regionale ad Arborea

Oltre, tra bambine e bambini, ragazze e ragazzi e capi, hanno partecipato alla Giornata del Pensiero regionale che si è tenuta domenica 23 febbraio negli spazi del centro fieristico di Arborea.

La giornata è iniziata con i saluti di Serenella Bronzini, Giovanni Aloe e Padre Giuseppe Piga, rispettivamente Responsabili e Assistente Ecclesiastico Regionali, del Capo Scout d’Italia Fabrizio Marano e dell’Assistente Ecclesiastico Generale AGESCI don Andrea Turchini. A seguire, la Celebrazione Eucaristica presieduta dal Cardinal Arrigo Miglio. Dopo la messa e i saluti della sindaca di Arborea, Manuela Pintus, i trentotto gruppi presenti alla giornata hanno potuto condividere la propria storia, cultura, territorio e specificità in maniera giocata e animata. La giornata è terminata con il concerto della band “L’Ostile Scout”, il taglio della torta e il rinnovo della Promessa scout. «L’educazione dei ragazzi rimane la sfida alta per ogni realtà in Italia. Oggi più di ieri anche in Sardegna. Credo questo rappresenti una sfida che viene affrontata con coraggio dai gruppi che sono presenti in Sardegna. Cinquanta gruppi portatori di una vivacità e di una testimonianza viva per i propri territori, sia dal un punto di vita ecclesiale che civile. Sono testimonianze di gioia, di servizio, di perseveranza. Lo scautismo sardo ha una storia e una capacità di contribuire, anche con la sua storia personale e comunitaria allo scautismo italiano» afferma il

«Per chi come me sta facendo un servizio a livello nazionale è molto importante prendere contatto con la realtà che vive nei vari territori. Giornate come questa sono una occasione privilegiata per avere uno sguardo d’insieme su una realtà molto bella, molto ricca variegata. Mi ha colpito il forte sento di appartenenza di questa regione. La dimensione regionale appartiene alla nostra associazione, ma non da tutte le parti si vive nello stesso col medesimo senso. Per il futuro auguro di continuare a vivere questa esperienza, di non spaventarsi di fronte alle difficoltà che ci sono. Dobbiamo sempre valorizzare tutto il bene che c’è e cercare di farlo crescere» dichiara don Andrea Turchini, Assistente Generale AGESCI.

Il Cardinale Arrigo Miglio ha ricordato l’importanza di essere con i giovani: «Credo che una giornata come questa debba ricordare sempre, a noi adulti, che siamo al servizio dei giovani e dell’educazione. L’obiettivo è quello di stare con loro, di camminare insieme a loro. Lo scautismo sa qual è il valore della strada. Ma quale strada? In mezzo a tante strade che oggi si propongono per i giovani e a tutti noi, come diceva il fondatore dello scautismo, Baden Powell, bisogna camminare sulla strada della felicità»