Domenica 2 marzo esordio di “Passeg..Giare”

Dalle maschere alle passeggiate: primo week end di marzo in Marmilla

Appuntamenti a Baressa, Baradili, Villaverde e Sini

PASSEG..GIARE Domenica fra Baressa e Baradili l’esordio della nuova edizione di “Passeg..Giare in Primavera”, l’innovativa iniziativa del Consorzio Due Giare per promuovere il territorio attraverso camminate nei territori dei singoli comuni e scoprire così un grande patrimonio naturalistico, archeologico, architettonico, tradizioni, ma anche sapori locali. La gestione tecnica è stata affidata alla società Sardegna Trail. L’itinerario ad anello partirà da Baressa per poi concludersi nello stesso paese. Tappe a Baressa nel parco di Marrogali, centro storico, ulivi millenari e mandorli in fiore, a Baradili parrocchia legata al culto di Santa Margherita, nuraghe Candeli, cuore storico e mostra su Pinocchio. Infine degustazione di un prodotto tipico con Pro loco e volontari. Il percorso di 14 chilometri e mezzo è facile, adatto a camminatori abituali e con un dislivello di 150 metri.

BARESSA Venerdì 28 febbraio protagonisti i mandorli in fiore in queste settimane nell’iniziativa “Giornata del Mandorlo”, organizzata dal Comune e dal centro di educazione ambientale. Alle 9,30 ritrovo nel piazzale della scuola elementare, da dove partirà una passeggiata fra gli alberi di mandorlo, che coinvolgerà gli alunni di Baressa, assieme a laboratori scientifici e ludici

CARNEVALE Anche in Marmilla in questi giorni impazza la festa dei coriandoli e delle maschere. A Baressa venerdì 28 febbraio dalle 16 alle 18 nella biblioteca comunale laboratorio di Carnevale per i bambini dai 6 agli 11 anni. A Sini sabato 1 marzo il Carnevale Sinese con Pro loco e Comune: alle 17 la sfilata dei carri, poi pentolaccia e zeppolata. A Villaverde martedì 4 marzo Festa di Carnevale nel centro di produzione culturale “Move The BoxW” di proprietà del Consorzio Due Giare con inizio alle 15,30. L’iniziativa è di Comune, Biblioteca ed associazione Palazzo d’Inverno.