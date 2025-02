Crédit Agricole Italia, 3 mld a sostegno del settore agroalimentare

ROMA (ITALPRESS) – Crédit Agricole Italia ed il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (MASAF) hanno siglato un protocollo d’intesa volto a promuovere concretamente lo sviluppo del settore agricolo e agroalimentare italiano, attraverso una partnership strategica che mira a facilitare l’accesso al credito delle imprese del comparto. L’accordo, che prevede lo stanziamento di un plafond dedicato del valore di 3 miliardi di euro, si inserisce in un più ampio programma di sostegno che include servizi di consulenza specialistica, iniziative dedicate ai giovani agricoltori e supporto all’utilizzo di canali alternativi di finanziamento, compreso l’impulso decisivo all’utilizzo delle garanzie ISMEA, come asset strategico da valorizzare a sostegno del merito creditizio delle imprese agricole. “Con questo accordo ribadiamo il nostro impegno al fianco delle imprese agricole italiane, mettendo al centro lo sviluppo sostenibile del settore” – ha dichiarato Giampiero Maioli, Amministratore Delegato di Crédit Agricole Italia e Senior Country Officer. “Con l’accordo rafforziamo il sistema agroalimentare italiano e rilanciamo la produttività delle imprese – ha spiegato il Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida – le politiche che stiamo portando avanti hanno rimesso al centro questo settore, che cresce in produzione e competitività”. Particolare attenzione viene riservata al supporto dei giovani che vogliono avviare nuove attività imprenditoriali in agricoltura, a conferma del ruolo della Banca come interlocutore di riferimento nell’accompagnare le imprese agricole e agroalimentari italiane nel loro percorso di crescita, con un focus particolare sulla sostenibilità del business.

mgg/gtr