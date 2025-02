Caro bollette, governo “soddisfatto”: in arrivo misure per famiglie e imprese

(Adnkronos) – Secondo quanto si apprende, è emersa "soddisfazione" in occasione dell'incontro di maggioranza sul decreto contro il caro bollette che sarà varato domani dal Consiglio dei ministri. Verrà adottato un pacchetto di misure "che va incontro alle esigenze delle famiglie e delle imprese italiane, garantendo un sostegno concreto in un momento di difficoltà economica legato all'aumento dei costi energetici", sottolineano le stesse fonti. Gli interventi, viene spiegato, "sono il risultato di un lavoro costante, dei ministri competenti condiviso dalle forze politiche di maggioranza, per dare una risposta rapida e mirata a una delle principali preoccupazioni di cittadini e imprese". Il governo – assicurano dalla maggioranza – "continuerà a lavorare parallelamente per ulteriori iniziative di medio-lungo periodo che possano rafforzare ed efficientare il sistema nel suo complesso". — [email protected] (Web Info)