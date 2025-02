Carnevale Codaruinesu, tutto pronto per i festeggiamenti da giovedì 27 febbraio fino al 9 marzo

Tutto pronto per il Carnevale di Valledoria, arricchito da una serie di eventi e manifestazioni da oggi 27 febbraio fino al 9 marzo.

Il via per i festeggiamenti è stato programmato per oggi, giovedì grasso, con una grande festa al Palazzetto dello sport di Valledoria, in un evento organizzato per i grandi ma anche per i più piccoli che potranno mascherarsi e per i quali è stata prevista una festa con animazione dedicata solo a loro dalle 16 alle 19. Nel corso della serata ancora spazio alle note con l’intrattenimento musicale e il karaoke affidato ad Annalisa. L’evento è sostenuto da Ampurias Valledoria, dalla Pro loco, dall’Amministrazione comunale di Valledoria e dal CCN.

Domenica 2 e domenica 9 marzo sarà il momento del Carnevale Codaruinesu. Due sfilate che prenderanno il via alle 16 con carri e maschere per tutto il Corso Europa, nel primo, mentre nel secondo appuntamento insieme ai carri sfileranno i Gigantes di Sennori e le note saranno quelle della Hollywood band. Musica e balli per chiudere in bellezza in piazza Filzi con dj Omar. La manifestazione è appoggiata dall’Amministrazione comunale e dalla Pro Loco di Valledoria in collaborazione con il Comitato San Pietro Celestino e il Centro Commerciale Naturale di Valledoria.

