Cagliari – Ai rossoblù non basta il cuore. Vlahovic condanna il Cagliari alla sconfitta

CAGLIARI – Niente da fare per il Cagliari. Alla Juventus basta un gol di Vlahovic per espugnare la Unipol Domus e piazzarsi al quarto posto ma gli isolani spaventano la Vecchia Signora per tutto il secondo tempo in un match comunque sul filo dell’equilibrio. Il trainer Nicola punta ancora sul 4-3-2-1 con Caprile tra i pali, Zappa, Mina, Luperto e Augello a presidiare la difesa, Adopo, Makoumbou e Deiola ad agire da mediani, poco più avanti Zortea e Felici a supportare l’unica punta Piccoli. Tra i bianconeri di Motta – reduci dall’eliminazione in Champions con il Psv – riflettori puntati su Vlahovic e Conceicao. Si comincia subito a ritmi alti, con i bianconeri subito in pressing alla ricerca del vantaggio. E la gara si sblocca al 12’: passaggio all’indietro sbagliato da Adopo, Mina viene sorpreso e si fa anticipare dal serbo che salta anche Caprile e deposita in rete. Occasione per il raddoppio al 22’: Yildiz controlla con la testa benissimo e si crea lo spazio per il tiro, Caprile è bravo a chiudere lo specchio. I sardi rispondono al 36’ con Zortea che si libera al tiro, ma Di Gregorio neutralizza con sicurezza. Nella ripresa dentro Luvumbo al posto di Felici. L’angolano cerca di creare pericoli alla difesa ospite, con accelerazioni ed alcuni cross insidiosi. Al 78’ Vlahovic viene ipnotizzato da Caprile. All’83’ occasionissima per il Cagliari, con Mina che scarica per Coman, ma il sinistro del rumeno non inquadra la porta. Nei minuti di recupero la Vecchia Signora riesce a non rischiare congelando il risultato e portando a casa i tre punti. Un vero peccato per i rossoblù che avrebbero potuto guadagnare almeno un pareggio. Davide Nicola ha le idee chiare: “Siamo stati più propositivi nella ripresa, ma ci siamo impegnati anche parecchio per non subire ripartenze pericolose. Abbiamo costruito la gara per avere densità con un centrocampo a tre. Non potevamo aspettarci la formazione del primo tempo e gli interpreti, quindi ci permetteva di essere pronti a tutto. Non siamo riusciti a fare bene le scalate per portare la giusta pressione, eravamo spesso in ritardo. Ci secca aver subito gol su una situazione che conoscevamo, dovevamo essere più veloci e uscire in ampiezza”. Un Cagliari che ha mostrato comunque impegno e cuore: “Abbiamo fatto la gara che dovevamo, serve essere più abili nel trovare il giusto compromesso tra avere la giusta copertura e il non perdere la voglia di proporre”. Ora testa al Bologna. Thiago Motta sorride: “Il risultato era importante, e oggi abbiamo meritato. Abbiamo fatto un grande primo tempo, creando tante occasioni. Non siamo riusciti a chiudere la gara e contro un avversario come questo poi rischi di prendere il pareggio. Ci è mancato un pizzico di lucidità nella ripresa, abbiamo sofferto senza concedere tanto, ma senza dominare come nel primo tempo”.Luciano Pirroni

Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Adopo (25’ st Marin), Makoumbou (86’ Pavoletti), Deiola (12’ Coman); Zortea (25’ st Viola), Felici (1’ st Luvumbo); Piccoli. Allenatore: Davide Nicola

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Kelly, Cambiaso (28’ st Rouhi); Locatelli (28’ st Thuram), Koopmeiners (16’ st Douglas Luiz, 37’ st Mbangula); Conceicao (16’ st Kolo Muani), McKennie, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Thiago Motta

Arbitro: Andrea Colombo della sezione di Como

Reti: 12’ pt Vlahovic