Biocarburanti, certificazione di sostenibilità per Eni in Kenya

ROMA (ITALPRESS) – L’International Sustainability & Carbon Certification ha assegnato a Janari Farms, contractor di Eni in Kenya, la prima certificazione in assoluto low ILUC relativa cioè al cambiamento indiretto di uso del suolo – per progetti agri-feedstock. Janari Farms è un aggregatore di agricoltori per la produzione nel Paese africanodi semi di ricino da utilizzare come materia prima agricola nella produzione di biocarburanti. In Kenya, dove Eni ha avviato progetti agri-feedstock a partire dal 2021, i terreni gravemente degradati sono caratterizzati da scarsa fertilità del suolo, erosione e produttività agricola limitata: la produzione di colture energetiche tramite pratiche agricole rigenerative, secondo standard a basso rischio ILUC, può aumentare il carbonio organico del suolo e migliorare la vocazione agricola complessiva delle aree rurali, aprendo la strada alla rigenerazione del suolo. Le filiere sostenibili dei biocarburanti, spiega quindi l’International Sustainability & Carbon Certification, offrono l’opportunità di uno sviluppo socioeconomico locale, garantendo redditi aggiuntivi e diversificati agli agricoltori delle zone rurali.

fsc/gsl