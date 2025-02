Assomedicom Aps: “L’eliminazione dei filtri di bellezza è solo l’inizio: formazione e informazione per tutelare i pazienti”

Roma, 19 febbraio – L’eliminazione dei filtri di bellezza da Instagram segna un passo significativo nella lotta contro la dismorfofobia e gli squilibri alimentari tra i giovani, fenomeni sempre più diffusi e aggravati dalla diffusione di modelli di bellezza irrealistici sui social media. ASSOMEDICOM APS, associazione che riunisce medici e comunicatori, accoglie con favore questa iniziativa e ribadisce la necessità di un impegno strutturato nella formazione dei professionisti della medicina estetica affinché la comunicazione sanitaria sia etica, corretta e orientata alla tutela dei pazienti.

“L’eliminazione dei filtri e il divieto per influencer e VIP di ritoccare le proprie immagini è un buon inizio, ma non basta” – dichiara Giancarlo Loiacono Bellavitis, presidente di ASSOMEDICOM APS. “Serve un cambiamento culturale che parta dalla formazione dei medici estetici, i quali devono essere consapevoli non solo delle tecniche cliniche, ma anche del peso della comunicazione nella percezione dell’immagine corporea, soprattutto nei soggetti più vulnerabili.”

Per affrontare questa sfida, il 29 e 30 marzo prossimi ASSOMEDICOM APS organizzerà a Milano un corso ECM rivolto ai medici estetici, con un focus specifico sulla medicina estetica del volto e sull’uso corretto della comunicazione nel settore. L’evento non si limiterà ad approfondire le tecniche più avanzate di trattamento, ma dedicherà ampio spazio alla normativa sulla pubblicità sanitaria, troppo spesso ignorata o sottovalutata, e alle implicazioni etiche della comunicazione medica.

“Formare i medici estetici non significa solo renderli più competenti dal punto di vista tecnico, ma anche responsabilizzarli sull’impatto che il loro lavoro e la loro comunicazione possono avere sulla salute mentale delle persone” – conclude Loiacono Bellavitis. “Solo un approccio etico e consapevole alla medicina estetica può contrastare gli effetti negativi di anni di esposizione a modelli distorti.”

Il corso rappresenta un’opportunità unica per i professionisti del settore che desiderano aggiornarsi e acquisire strumenti concreti per una comunicazione responsabile e conforme alle normative vigenti.

Per maggiori informazioni e iscrizioni, è possibile contattare ASSOMEDICOM APS all’indirizzo [email protected] o visitare il sito https://masterclass.assomedicom.it/

