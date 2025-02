Ambasciatore israeliano all’ONU “Hamas non resterà a Gaza”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Tutti gli ostaggi devono tornare a casa e Hamas non deve restare a Gaza. Chiunque voglia una soluzione stabile per il Medio Oriente e per la pace deve sapere che Hamas non può restare in gioco. Siamo molto determinati su questo punto”. Lo ha detto ai microfoni dell’Italpress Danny Danon, ambasciatore di Israele alle Nazioni Unite, al Palazzo di Vetro. Danon è intervenuto al Consiglio di Sicurezza accompagnata dall’ex ostaggio Noa Argamani, che era stata rapita da Hamas nell’attacco del 7 ottobre 2023.

xo9/sat/gsl (Video di Stefano Vaccara)