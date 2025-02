A Sassari il premio speciale della Guida Veronelli 2025

La Guida Veronelli 2025, prima pubblicazione nel suo genere a essere ideata in Italia, è in libreria con l’edizione 2025. La Guida conta quest’anno circa 15.000 vini recensiti , presentati da un totale di 1.833 produttori .

Il premio più significativo e altamente simbolico della storica pubblicazione veronelliana è il SOLE.

È un premio dedicato a soli 10 vignaioli italiani che abbiano saputo, nel giudizio unanime della Redazione, trasformare un vino in un racconto, una testimonianza storica, culturale o creativa.

Ad aggiudicarsi uno dei 10 ambiti SOLE 2025 è stata Tenute Gregu di Calangianus (SS) con il suo Vermentino di Gallura Superiore Pitraia 2021 .

La famiglia Gregu dichiara:

“Il Sole della Guida Veronelli per noi è più di un premio; è una luce che illumina il nostro impegno, confermando che la strada che abbiamo scelto è quella giusta. Luigi Veronelli ha insegnato a tutti noi l’importanza della qualità e dell’identità territoriale nel mondo del vino. Con orgoglio e dedizione portiamo avanti queste lezioni, consapevoli che ogni bottiglia di Vermentino che lascia la nostra cantina è un piccolo tributo al suo lascito indimenticabile”.

Questa la motivazione del SOLE 2025 assegnato dalla Guida Veronelli:

“La famiglia, le vigne, il Vermentino. La terra! Antioco Gregu porta il nome del santo protettore dell’isola, alleva pecore e produce formaggio sulla costa occidentale della Sardegna. La famiglia ha poi scelto di trasferirsi verso est, a Olbia, acquisendo i primi vigneti nel 2011. 1| destino dei suoi figli Raffaele, perito aeronautico, e Federico, ragioniere, cambia rotta: la loro dedizione alla vigna e all’azienda di famiglia diviene appassionata e totale. Li affianca l’enologo Angelo Angioi, con cui nel 2014 hanno allestito la cantina. 30 ettari in collina, tra Monti e Telti, per 1’85% piantati a vermentino. Le singole parcelle vengono valorizzate nelle loro unicità. La linea Monogram è un omaggio alla storia familiare, declinata in tre vini. Tra questi spicca, come una vetta, il Pitraia 2021, Vermentino di Gallura da uve botritizzate, nato da una vigna che poggia sopra una lingua di granito rosa che fa risplendere questa grande espressione enoica gallurese”.

Il SOLE 2025 è stato assegnato al Vermentino di Gallura Superiore Pitraia 2021.