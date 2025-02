“A Carnevale nessuno sballo vale”: l’appello del Serd

“A Carnevale nessuno sballo vale”: dal Serd l’appello a festeggiare in sicurezza

ORISTANO, 28 FEBBRAIO 2025 – Con l’arrivo del Carnevale, la provincia di Oristano si prepara a vivere le tradizioni più affascinanti, come la Sartiglia, Su Marrulleri, Sa Carrela ‘e Nanti e tanti altri eventi in numerosi centri della Sardegna. Tuttavia, con la festa aumentano anche i rischi legati all’abuso di alcol e sostanze stupefacenti, che coinvolgono adulti e adolescenti.

Per l’occasione, il Servizio Dipendenze della Asl 5 di Oristano lancia un appello accompagnato dallo slogan “A Carnevale, nessun sballo vale – conosci il tuo limite” . «Il nostro – spiega la psicologa del Serd Andrea Wenzel – vuole essere un invito alla prevenzione dei numerosi casi di intossicazione alcolica, in particolare tra i minorenni, che ogni anno richiedono l’intervento del Pronto Soccorso».

I rischi degli eccessi

«Bere troppi alcolici e fare uso di sostanze stupefacenti comporta gravi rischi per la salute: dall’intossicazione alcolica, che può richiedere il ricovero ospedaliero, a comportamenti aggressivi, risse, cadute accidentali e incidenti stradali. Ci sono poi le conseguenze legate alla perdita della patente, le difficoltà legate al suo recupero ed i malesseri post-sbornia che danneggiano la salute fisica e psicologica – afferma ancora la dottoressa Wenzel – Gli adolescenti sono particolarmente vulnerabili, poiché spesso non conoscono i propri limiti e, sotto la pressione del gruppo, tendono a esagerare. In questa fase di crescita, l’effetto dell’alcol viene spesso sottovalutato. Il rischio aumenta quando si associa l’alcol al fumo di marijuana, compromettendo la lucidità e aumentando i comportamenti pericolosi per la loro sicurezza». L’invito degli esperti del SerD è anche quello di non lasciare mai soli compagni o compagne che hanno esagerato con alcol o sostanze: in caso di emergenza, chiamare immediatamente il 118 è fondamentale.

Come festeggiare senza eccessi

Per un Carnevale sicuro, il Serd invita a seguire alcuni semplici consigli di buon senso:

• Mangiare prima di bere alcolici e bere molta acqua per rimanere idratati

• Fare pause tra un drink e l’altro, per dare al corpo il tempo di metabolizzare l’alcol

• Evitare di mischiare alcol e sostanze stupefacenti: aumentano i rischi per la lucidità e la sicurezza

• Evitare i superalcolici, che alzano rapidamente il tasso alcolemico

• Fermarsi se si avvertono malesseri fisici

Il ruolo dei genitori

I genitori rivestono un ruolo cruciale nella prevenzione, soprattutto per i figli più giovani. È importante che la famiglia monitori attentamente i comportamenti dei figli, stabilendo regole chiare e mantenendo un dialogo aperto. Non solo è fondamentale spiegare i rischi legati all’abuso di alcol e sostanze stupefacenti, ma anche il controllo dei figli fa parte del compito educativo e di tutela. Agire da modello e insegnare comportamenti responsabili è essenziale per una corretta educazione al divertimento.

Guida Sicura

Possibilmente, nei giorni di Carnevale è meglio lasciare la macchina a casa. In ogni caso, non bisogna guidare mai dopo aver bevuto. «Prima di uscire – consigliano dal Serd – è buona regola – stabilire insieme chi sarà la persona che non berrà alcolici e che si occuperà della guida. Per i neopatentati, è importante rispettare la tolleranza zero: anche una piccola quantità di alcol può far perdere la patente. Inoltre, occorre ricordare che la cannabis e altre sostanze possono rimanere nel corpo per giorni, aumentando il rischio di perdere la patente a distanza di giorni.

Divertirsi in sicurezza

«Il Carnevale deve essere un momento di divertimento e allegria. Ogni piccolo gesto di prudenza può fare la differenza, evitando che una serata di festa si trasformi in una brutta esperienza. Festeggiare con responsabilità assicurerà un Carnevale sicuro e indimenticabile, ricco di ricordi positivi e di allegria» concludono dal Serd.

