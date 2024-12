William e l’anno più difficile tra il cancro di Kate e re Carlo: “Non sono pronto per il Natale”

(Adnkronos) – Il principe di Galles ha rivelato che trascorrerà il Natale con 45 persone "tutte in una stanza", ma ha ammesso di non essere ancora preparato per le festività. William, la principessa Kate e i loro figli George, Charlotte e Louis, si uniranno al re, alla regina e alla famiglia allargata per il tradizionale Natale reale nel Norfolk. La festività coincide con la fine di un anno difficile dal punto di vista della salute per la famiglia reale, con il re e la principessa del Galles sottoposti a cure contro il cancro. Durante una visita a un evento per le famiglie del 1° Battaglione del Reggimento Mercian, a Bulford, nel Wiltshire, nel suo ruolo di colonnello in capo, William ha affermato che lui e Kate attendono con ansia i festeggiamenti. Parlando con i soldati e con le loro famiglie, prima di distribuire sacchetti di regali ai bambini attorno all'albero di Natale, William ha detto: "Sono pronto per Natale? No, non lo sono per niente". E rivolta a Leah St Clair-Lewis, del Servizio del Volontari Reali, William ha raccontato di cosa avrebbe fatto a Sandringham: "Ha detto che a Natale saranno in 45 sotto lo stesso tetto… Devono aver bisogno di un tavolo molto lungo". Tradizionalmente, la mattina del 25 dicembre i membri della famiglia reale si recano tutti insieme in chiesa, prima del pranzo di Natale a Sandringham House. —internazionale/ [email protected] (Web Info)