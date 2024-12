Vittoria sofferta per l’Amatori Rugby Alghero cadetta a Cagliari

In una domenica segnata da vento forte e un campo reso pesante dalle condizioni meteo, la squadra cadetta dell’Amatori Rugby Alghero ha conquistato una preziosa vittoria sul campo del Cagliari con il punteggio di 22-18.

L’incontro è stato fin da subito in salita per gli ospiti a causa del grave infortunio al ginocchio occorso al mediano di mischia Tafaoata, costretto a uscire. L’assenza del cambio ha obbligato i trequarti a un rapido adattamento in ruoli inediti. Nonostante le difficoltà nelle mischie, complicate dal terreno scivoloso, l’Alghero è riuscito a prendere il controllo della partita dopo un quarto d’ora di gioco con una punizione trasformata da Bogliani e due mete che hanno fissato il punteggio sul 17-0 alla fine del primo tempo.

Nella ripresa, il Cagliari ha provato a rientrare in partita sfruttando alcuni cambi e qualche piccolo infortunio nelle fila algheresi. Tuttavia, i ragazzi dell’Alghero hanno mantenuto il vantaggio con grande disciplina, chiudendo la gara sul 22-18.

Le mete algheresi portano la firma di Daga (in velocità), Bogliani E. (azione di furbizia) e Lombardo (pick and go), mentre la prestazione più brillante è stata quella del capitano Fabio Peana, nominato migliore in campo per la sua capacità di adattarsi a ben tre ruoli diversi nell’arco dei 80 minuti.

L’Amatori Rugby Alghero torna a casa con una vittoria di carattere e punti fondamentali, dimostrando ancora una volta lo spirito di squadra e la capacità di reagire nelle situazioni più complicate.