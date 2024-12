GESSO (MESSINA) (ITALPRESS) – “Oggi è una giornata importante per Gesso e per Messina. Le radici devono farci guardare indietro ma darci anche uno spunto per il futuro. Messina un territorio vastissimo da valorizzare nel suo insieme”. Così il sindaco di Messina, Federico Basile, in occasione dell’arrivo di Jill Biden, la first lady americana oggi in visita a Gesso, frazione di Messina che diede i natali ai suoi bisnonni.

sat/mgg/gtr