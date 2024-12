Vetrine 4.0, il futuro del commercio prende forma

L’Innovation Lab, il Centro di Competenza Digitale della Camera di Commercio di Sassari, è lo spazio dedicato all’innovazione, alla conoscenza e sperimentazione delle tecnologie e delle installazioni multimediali del negozio digitale. Commercianti, artigiani e operatori, possono confrontarsi con un team di esperti per approfondire il funzionamento delle nuove tecnologie, finalizzate alla transizione digitale delle imprese, e scoprire come adattarle alla propria attività.

In questo contesto si inserisce il progetto Vetrine 4.0 pensato e realizzato dall’ente camerale del nord Sardegna- e sostenuto dal finanziamento della Regione Sardegna – per accompagnare commercianti e artigiani in un percorso di conoscenza che avvicini alle nuove tecnologie, indispensabili alleate per far crescere il proprio business e renderlo più attrattivo e competitivo.Con strumenti smart interattivi il negozio si trasforma in uno spazio più dinamico, dove le vetrine diventano protagoniste di un racconto visivo accattivante. In un luogo dove prodotti e servizi prendono vita e sollecitano l’interazione con i clienti. “Vetrine 4.0 è un vero e proprio invito a guardare al futuro- ha detto il presidente della Cciaa, Stefano Visconti- capace di proporre possibilità espositive in grado di sorprendere e coinvolgere la clientela accompagnando le scelte di acquisto in una modalità del tutto innovativa. La camera sostiene gli imprenditori con i voucher per l’innovazione che potranno replicare questo nuovo modo di proporsi.”