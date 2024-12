Verona-Milan 0-1, gol di Reijnders decide il match

(Adnkronos) – Il Milan vince in trasferta a Verona nell'incontro valido per la diciassettesima giornata del campionato di calcio di serie A. Dopo un primo tempo senza reti, rossoneri in vantaggio al 56', con Tijjani Reijnders abile a sfruttare un grande assist di Fofana e a insaccare alla sinistra di Montipò. E' il gol che decide la partita. La vittoria puntella la panchina di Fonseca, che conquista il bottino pieno nonostante l'infortunio di Leao, costretto a lasciare il campo dopo mezz'ora. Il Milan sale a 26 punti, il Verona rimane a quota 15 in piena zona retrocessione. — [email protected] (Web Info)