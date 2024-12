Verde Natale: Abbellimento del parco e benedizione del presepe di Sant’Antiogu Becciu

Nella mattinata di martedì 17 dicembre, dalle ore 10, la chiesetta di Sant’Antiogu becciu, lungo la strada rurale tra Sanluri e Villanovaforru, accoglierà gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Sanluri che metteranno a dimora duecento piante della macchia mediterranea, donate da Forestas, l’Agenzia Forestale della Regione Sardegna, per proseguire nel programma di valorizzazione dell’area intorno al luogo di culto campestre. Inoltre, i cinquantenni di Sanluri hanno donato un grande leccio a Sant’Antiogu e anche questo, nella stessa mattinata, verrà piantato nel parco della chiesa

Come ogni anno, il Comitato Amici di Sant’Antiogu becciu, che si prodiga nella cura del sito, allestisce il presepe, che per questa occasione verrà benedetto, insieme alle piante, dal parroco di Sanluri, don Mariano e all’evento, che ha il patrocinio del Comune di Sanluri, sono stati inviati gli amministratori e consiglieri comunali, al quale i soci del Comitato illustreranno le tante iniziative portate avanti in questi dieci anni di attività

La presenza e l’impegno dei ragazzi a iniziative del genere, sono molto importanti e l’auspicio è quello di fare in modo che si mantenga vivo il senso di appartenenza al territorio, ma tutti sono inviati alla manifestazione, che è un ulteriore tassello posto nella costruzione di un progetto sociale e spirituale rivolto alle nostre comunità.

