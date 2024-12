Vaccini, Vicentini (Gsk): “Anti- Rsv sviluppato per popolazione adulta e anziana”

(Adnkronos) – “La caratteristica principale di questo vaccino è lo sviluppo specifico per la popolazione adulta e anziana, con un elevato livello di immunosenescenza. Di conseguenza, è stato abbinato un antigene specifico, la proteina F, a un sistema adiuvante, in particolare il sistema as01e, progettato per aumentare la risposta immunitaria e conferire una maggiore protezione a questa popolazione particolarmente vulnerabile”. Così, Marta Vicentini, Medical Lead di Gsk, in occasione della conferenza stampa, organizzata a Roma dalla farmaceutica, sul virus respiratorio sinciziale, spiega l’importanza di prevenire la malattia respiratori grazie alla disponibilità del primo vaccino specifico anti-Rsv. — [email protected] (Web Info)