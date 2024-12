“Un Natale favoloso…a teatro” a Cagliari e Sassari

È ilper, lo, star più amata dai piccoli e dai grandi, che toccherà le principali città d’Italia a dicembre 2024 e a gennaio 2025.

Ormai icona per le famiglie, attesa e acclamata in teatro, seguitissima sui social e in tv, Carolina è tra le figure di spicco nel mondo kids. Con oltre 1 miliardo di visualizzazioni e 1 milione di iscritti al suo canale YouTube, Carolina è un’outsider nella creazione di contenuti educativi sempre più virali sul web e di un linguaggio unico nel suo genere, che riesce ad arrivare nel cuore dei bambini e degli adulti. È uscito infatti da pochi giorni il suo ultimo video “L’Orchestra degli animali” (Sony Music), disponibile su tutte le piattaforme.

Lo spettacolo “Un Natale favoloso…a teatro” di Stefano Francioni Produzioni e Ventidieci, per la regia di Morena D’Onofrio e coreografia di Fiorella Nolis, ha debuttato come scommessa (da subito clamorosamente vinta) due anni fa in teatro collezionando sold out in tutta Italia. Ora torna in scena per riaccendere la magia del Natale e salutare nel più caloroso dei modi il pubblico che da anni la segue ovunque, in tv, in teatro e sui social.

Lo show musicale che racchiude i più grandi successi di Carolina e dei suoi simpatici amici elfi in una entusiasmante storia natalizia sarà in scena domenica 22 dicembre al Teatro Colosseo di Torino; lunedì 23 dicembre al Teatro Dal Verme di Milano; giovedì 26 dicembre al Teatro Team di Bari; lunedì 30 dicembre all’Auditorium Conciliazione di Roma; venerdì 3 gennaio al Teatro Massimo di Cagliari e sabato 4 gennaio al Teatro Comunale di Sassari.

Divertimento, stupore, meraviglia, negli occhi dei bambini che potranno vivere o rivivere il Natale con la loro star e i suoi compagni.

I biglietti sono disponibili in prevendita su www.ticketone.it, nei punti vendita autorizzati Ticketone e nei teatri.

Sono previsti, per ogni spettacolo, un numero limitato di Family Pack per 3 o per 4 persone e Meet & Greet, per poter conoscere da vicino Carolina e scattare una foto con lei.

All’allarme di un S.O.S. per un piccolo imprevisto da codice rosso che mette a rischio la consegna dei regali a tutti i bambini del mondo, Carolina e i suoi compagni d’avventura si attivano per salvare il giorno più bello dell’anno.

Insieme a lei, il buffo elfo Pymbor, il re delle marachelle Bèlmir e gli altri strampalati protagonisti della storia danzano, cantano e coinvolgono i piccoli spettatori in sala in una divertente caccia al tesoro in attesa dell’arrivo di Babbo Natale e della sua fedele renna dal naso rosso, Rudolph. Riusciranno a salvare il Natale 2022?

Le strabilianti scenografie, la fabbrica di giocattoli di Babbo Natale e i paesaggi innevati, le coinvolgenti coreografie e le canzoni che oltrepassano gli schermi e arrivano dal vivo in teatro, assicurano un’atmosfera da sogno che tiene incollati alla poltrona rossa anche i più piccoli.

Produzione: Stefano Francioni Produzioni e Ventidieci; RaiYoyo e Sony Music

Regia: Morena D’Onofrio

Coreografie: Fiorella Nolis

Testi: Carolina Benvenga