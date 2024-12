Ultimo trend in decorazione: lo Scandinavian Style

Lo Scandinavian Style, noto anche come stile nordico, rappresenta l’interior design dei Paesi del Nord Europa: Svezia, Norvegia, Danimarca, Finlandia e Islanda. Questo movimento si è affermato sin dall’inizio del secolo e continua a rappresentare una forte tendenza che va al di là di una moda passeggera.

Che cos’è lo stile nordico nella decorazione?

In sostanza, il suo obiettivo è quello di creare spazi accoglienti, la cui premessa principale è la funzionalità, la semplicità e un’estetica accogliente. Si tratta infatti di uno stile che non cade nel minimalismo estremo, ma che evita anche gli ambienti sovraccarichi. Anzi, cerca la tranquillità e la naturalità negli spazi interni.Questo stile di decorazione scandinavo è stato ispirato dai lunghi inverni della regione, dove le persone trascorrono il loro tempo per lo più in ambienti chiusi, dove la luce è limitata. Di conseguenza, la sua priorità è ottenere luminosità, calore e comfort.Fondamentalmente, questo stile evita il sovraffollamento dell’arredamento e si ispira all’uso di materiali naturali e di elementi completamente funzionali. Quindi, si concentra principalmente sull’incorporazione di mobili per la casa e scrivanie da ufficio che apportino calore, luminosità ed eleganza.

Caratteristiche principali dello stile nordico nella decorazione

Lo Scandinavian Style ha un insieme di elementi caratteristici che gli conferiscono un carattere inconfondibile. Vediamone alcuni:

Tavolozza di colori neutri e chiari.

Il paesaggio tipico dell’ambiente nordico è il bianco, con tutta la sua gamma di tonalità neutre e chiare. Pertanto, il bianco, il beige, il grigio chiaro e le tonalità pastello predominano su pareti, mobili e tessuti. Questo approccio consente di massimizzare la luce naturale e di creare la sensazione di un ambiente spazioso e pulito, anche in spazi ridotti.In questo stile si ha la libertà di incorporare contrasti, come l’aggiunta di qualche tocco di nero, dei toni naturali del legno o dei colori tenui del celeste, del verde salvia o del rosa. L’ idea è quella di aggiungere profondità e calore senza sovraccaricare l’ambiente.

Uso di materiali naturali

I materiali naturali, come il legno, il lino, il cotone e la lana, sono sempre presenti in tutte le decorazioni scandinave. Il legno, in particolare, è un elemento di rilievo, utilizzato per mobili, pavimenti e persino pareti. Le varietà più utilizzate sono quelle chiare come la quercia, il pino o il rovere, che si armonizzano facilmente con la tavolozza dei colori neutrali.D’altra parte, i tessuti sono indispensabili per creare atmosfere accoglienti. L’aggiunta di tappeti intrecciati, coperte di lana e cuscini di lino aggiungerà consistenza e calore, aumentando il senso di comfort.

Funzionalità e minimalismo

Dunque, il design scandinavo privilegia la funzionalità senza sacrificare l’estetica. I mobili si distinguono per le linee pulite e il design semplice, eliminando gli ornamenti superflui. Ogni pezzo ha una funzione specifica e ogni spazio è organizzato per uno scopo preciso.Tuttavia, il minimalismo scandinavo non cerca di ricreare spazi freddi o vuoti; al contrario, lo Scandinavian Style cerca di creare ambienti caldi e vivibili, in cui ogni elemento ha la sua ragione d’essere. Ciò si traduce in mobili semplici e modulari e in una disposizione aperta che favorisca la praticità e familiarità.

La luce naturale come protagonista

Nei Paesi nordici è fondamentale sfruttare al massimo la luce naturale. Le finestre spesso non vengono coperte o sono rivestite con tessuti leggeri e traslucidi che permettono il passaggio della luce. Anche gli specchi sono utilizzati in modo strategico per riflettere la luminosità e dare una sensazione più spaziosa.Parallelamente, anche le luci artificiali sono essenziali nel design nordico. Infatti, lampadari a sospensione, lampade da terra e da tavolo sono scelti non solo per la loro funzionalità, ma anche per il loro design. In genere hanno delle forme e dei materiali semplici, come il metallo o il legno. L’illuminazione è solitamente calda e soffusa per creare un’atmosfera piacevole.

Decorazione semplice e naturale

In base alla filosofia decorativa minimalista del “meno è meglio”, applicata alla decorazione nordica, vediamo che gli accessori decorativi consigliati sono pochi, ma selezionati con cura per completare lo spazio. Vengono preferiti gli elementi naturali, come le piante in vaso. Un altro elemento ricorrente sono i tessuti stampati con motivi geometrici o ispirati alla fauna e alla flora, che aggiungono un tocco di personalità senza rompere l’armonia generale.

Per riassumere

Per applicare lo stile nordico alla vostra casa:

Scegliete colori chiari per le pareti e i mobili.

Incorporate materiali naturali come il legno e il lino.

Massimizzate la luce naturale con tende e specchi chiari.

Evitate ornamenti eccessivi , scegliendo elementi funzionali e belli.

Utilizzate cuscini, coperte e tappeti per creare calore .

Conclusione

Lo stile nordico, più che una moda, è una filosofia che privilegia la funzionalità, il legame con la natura e il benessere. Per questo motivo è una tendenza inesauribile con la quale, applicando i suoi principi, potete trasformare la vostra casa in uno spazio sereno e accogliente.