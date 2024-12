Ultimi appuntamenti a Cagliari per il Festival sul turismo accessibile

Prosegue a Cagliari, calendario di appuntamenti dedicato al turismo accessibile, all’inclusione e alla condivisione: il festival è ideato e organizzato dalla societàcon il contributo dell’assessorato regionale al Turismo, e propone conferenze, laboratori, incontri, visite guidate, libri e proiezioni, escursioni e giochi accessibili e fruibili da tutti e tutte.

Il calendario prosegue martedì 10 dicembre : dalle 18 in piazza Yenne partirà la visita guidata con percorso accessibile nel quartiere Marina; mercoledì 11 dicembre il cinema Greenwich ospiterà la rassegna cinematografica sul tema della disabilità, con dibattito a seguire, organizzata nell’ambito del Cagliari Film Festival a cura di Alessandra Piras, alle 16 proiezione di “The Special Need” di Carlo Zoratti (Italia, 2013) e “Perdiamoci di vista di Carlo Verdone (Italia, 1994).

Giovedì 12 il Parco di Molentargius ospiterà due appuntamenti dedicati all’autismo: dalle 15 due workshop a cura dell’associazione Reach Aut, e di seguito la visita guidata con osservazione astronomica; ancora al Parco di Molentargius il workshop “toccare la città” sulla disabilità visiva venerdì 13 dalle 9.30 alle 12.

Sabato 14 dicembre la conferenza di chiusura di Monumenti a Ruota Libera su “Le città accessibili”: alle 15 sarà proiettato Run trip life, un documentario, una storia di coraggio e inclusività” con Marco Altea, fondatore e Ceo di Whable, di seguito il talk “Comunicare vie accessibili, le buone pratiche”, con Silvia Badriotto, fondatrice di Nuovi Turismi, e la conferenza “Accessibilità e inclusione, alla ricerca di un minimo comune multiplo” con Maurizio Orgiana, docente di marketing territoriale per la scuola Holden, Michele Pipia, presidente dell’associazione Baa Ba’ Sardinia Friendly, Ilenia Deriu, project manager Diversity, Belonging & Inclusion per TIM. A seguire musica con Lost3 e spettacolo sull’astrofisica con Barbara Leo e Renato Troffa, a disposizione il telescopio per osservare il cielo.

Sold out per l’ultimo appuntamento in programma domenica 15 dicembre , l’escursione a Las Plassas con la visita a cura dell’archeologo Nicola Dessì accessibile a disabili motori e ciechi.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti ma si consiglia la prenotazione su www.monumentiaruotalibera.it e ai numeri 3920508181 e 3934417811.

Per informazioni

www.tripsardinia.it; monumentiaruotalibera.it