Ue, Mattarella “Riforma complessiva è compito ineluttabile”

ROMA (ITALPRESS) – Con il re Filippo VI “abbiamo condiviso la riflessione sul futuro dell’Unione Europea in un contesto mondiale sempre più insidioso. La nuova legislatura, la nuova Commissione, sono chiamate a un compito che si presenta di grande impegno ed ineluttabile: una riforma complessiva dell’Unione che riguardi metodi decisionali, il rilancio della competitività, ed una vera difesa comune europea”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine dell’incontro al Quirinale con i reali di Spagna.“E’ un grande piacere rinnovarle il benvenuto a Roma e in questo palazzo – ha detto il capo dello Stato rivolgendosi a Filippo VI -. Per la Repubblica italiana è un onore avere qui le loro maesta in visita, sottolineando così l’amicizia e la collaborazione tra Spagna e Italia. Un’amicizia e collaborazione con tanti legami che sono solidi e crescenti. La sua visita è di grandissima importanza anche per il momento storico che attraversa l’Unione europea e la comunità internazionale. La sua visita copre tutti gli aspetti delle straordinarie relazioni che ci sono fra Spagna e Italia”.

– Foto ufficio stampa Quirinale –

(ITALPRESS).