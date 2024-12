Ucraina, missili russi contro Kryvyi Rih: interi quartieri della città al buio

(Adnkronos) – Un attacco missilistico delle forze di Mosca contro Kryvyi Rih, 420 chilometri a sud est di Kiev, ha lasciato interi quartieri della città ucraina al buio. Danneggiato anche un ospedale e un palazzo, hanno denunciato fonti ufficiali locali. Intanto ieri Volodymyr Zelensky ha ammesso che l'Ucraina non ha la forza per riconquistare la Crimea e le parte del Donbass occupate dalla Russia nella guerra in corso da oltre 1000 giorni. Il presidente ucraino, però, non alza bandiera bianca e ribadisce che Kiev non può e non vuole rinunciare ai propri territori. Ad una domanda di Le Parisien riguardo alla possibilità che l'Ucraina possa rinunciarvi 'temporaneamente', il presidente ha infatti risposto: "Legalmente non possiamo cedere i nostri territori, lo proibisce la Costituzione dell'Ucraina". —internazionale/ [email protected] (Web Info)