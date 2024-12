Trump nomina Tilman Fertitta ambasciatore Usa in Italia

(Adnkronos) – Tilman J. Fertitta è stato nominato ambasciatore degli Stati Uniti in Italia. Lo ha annunciato il presidente eletto degli Usa Donald Trump. "Congratulazioni a Tilman e alla sua straordinaria famiglia", ha scritto Trump sul social thruth. "Sono lieto di annunciare che Tilman J. Fertitta è stato nominato ambasciatore degli Stati Uniti in Italia. Tilman -ha ricordato Trump- è un affermato uomo d'affari, che ha fondato e costruito una delle più importanti società immobiliari e di intrattenimento del nostro Paese, dando lavoro a circa 50.000 americani. Tilman ha una lunga storia di donazione alla comunità attraverso numerose iniziative filantropiche, che includono associazioni di beneficenza per bambini, forze dell'ordine e comunità medica. Inoltre, Tilman è il presidente più anziano del Consiglio di amministrazione dell'Università di Houston. È anche proprietario della squadra di basket Houston Rockets. Congratulazioni a Tilman e alla sua straordinaria famiglia!", ha concluso. —internazionale/ [email protected] (Web Info)